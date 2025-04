Kardeşi açıkladı: 'Durumu stabil ama...'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan saat 22.00 civarında evinde fenalaşmasının ardından Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Aort damarının genişlemesiyle kalp krizi geçirdiği tespit edilen Önder’in ameliyatı 12 saat sürdü. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder’in tedavisi 5’inci günde de devam ediyor.



‘İYİLEŞMESİNİ UMUT EDİYORUZ’

Kardeşi Ali Önder, Önder’in sağlık durumundaki son gelişmelere dair Mezopotamya Ajansı’na (MA) değerlendirmelerde bulundu. Ali Önder, Önder’i seven herkese selamlarını ileterek, Türkiye’nin dört bir yanından hastaneye ziyaretçi akını olduğunu söyledi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorların bir mucize gerçekleştirdiklerini vurgulayan Önder, Sırrı Süreyya Önder’in hayati riskinin devam ettiğini kaydetti. Önder, “Sevenleri buradan saat başı bir gelişme bekliyor. Doktorların bize açıkladığı genel tabloda kötü sayılabilecek bir durum yok. Vücudun ve organların dinlendirilmesi ve dolayısıyla kendisinin uyutulması kendi lehine ve kendi yararına olan bir durum. Biz iyileşecek ümidiyle bakıyoruz. Beklentimiz bu yönde. Ama takdir edilir ki işte bu kadar zor bir ameliyat sonrası bir risk. Aklımıza getirmek istemiyoruz ama o da her zaman için var” diye konuştu.



DURUM ‘STABİL’

Bugün doktorlarla görüştüğünü belirten Önder, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılacak her şey fazlasıyla yapılıyor. İnanılmaz bir gayret gösterdiler. Biliyoruz ki hastamız emin ellerde ve inşallah halkımızın arasına, halkımızın duasıyla geri dönecektir. Doktorların yeni bir şey söylemeleri için takvim gerekiyor. Hastanın stabil durumu devam ediyor. Bu da kendisi için iyi bir şey.”



‘NE ZAMAN UYANDIRACAKLARI BELLİ DEĞİL’

Önder’in 5’inci günde uyandırılacağı iddialarına ilişkin de konuşan Önder, “Neticede bizler hekim değiliz. Bunun gün sınırı yok. 3 gün, 5 gün, 72 saat, 65 saat gibi bir şey yok. Bu tamamıyla gerçekleşen ameliyatın büyüklüğü, hastanın vücudunun direnci, kendi durumu ve iyileşme seyri ile ilgilidir. Bununla alakalı bu 3 gün de olabilir, 13 gün de olabilirmiş gibi bir standardı yok. Bunu hekimler öngöremiyor. Bunu belirleyecek olan tek kişi ağabeyimdir. İyileşme sürecinde onun hayata asılma performansı, iyileşme isteği inşallah bu süreyi kısaltacaktır. Böyle bekliyoruz. Beşinci gün veya üçüncü gün diye bir şeyin olmadığını öğrendik” ifadelerini kullandı.



‘KALBİN SAĞ TARAFINDA KASILMALAR BAŞLADI’

Önder’in ameliyattan sonra kalbinin sol tarafı çalışıp, sağ tarafının çalışmadığını anımsatan Önder, “Ameliyatın ilk günlerinde kalbin sağ tarafının biraz zayıfladığı söylenmişti. O da bu kriz durumlarında olağanmış. Onun için dört beş gün sonra sol taraf çalıştığı için sağ tarafı da yavaş yavaş kasılacaktır. Dün öğle saatlerinde bize verilen habere göre kalbin sağ tarafının da kasılmalara başlandığı söylendi. Bu da güzel bir gelişme” diye belirtti.