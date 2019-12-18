Kardeşi, hasta tutuklu ağabeyi Veysel Avunan'ı son görüşünü anlattı

İki yıldır Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan hasta tutuklu Veysel Avunan’ın kızkardeşi Ceylan Avunan Korkmaz, abisiyle dün yaptığı son görüşü anlattı.





Gözyaşlarını tutamayan 21 yaşındaki Korkmaz, “Ben burada keyfi duyuru yapmıyorum, neden beni görmezlikten geliyorsunuz.” dedi.







Veysel Avunan, haziran ayında cezaevinde verem ve menenjite yakalanmış, tedavisi ihmal edildiği için tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu 28 yaşındaki Avunan, tuvalet ihtiyacını koğuş arkadaşlarının yardımıyla giderebiliyor.





KEYFİ DUYURU YAPMIYORUM





Bold'dan Sevinç Özarslan'ın haberine göre her pazartesi abisiyle görüşmeye giden Ceylan Avunan Korkmaz, “Abime nasılsın, iyi misin, hastaneye gidiyor musunuz diye sordum. Evet her gün gidiyorum diye cevap verdi. Biz konuşurken orada biri bana ‘Veysel Avunan’ın kızkardeşi misin?’ diye sordu. Evet, dedim. ‘Abinizin belinden sıvı alınması gerekiyor, abiniz hastaneye götürülmüyor’ dedi. Gerçekten sesime kulak verecek, vicdanlı ve merhametli insanlara sesleniyorum. Burada keyfi duyuru yapmıyorum. Bize yardımcı olun. Benim abim zaten sağlığından oldu, canından olmasın. Gencecik bir insanı hayattan kopartmayın. Zaten hayatı zindan edildi.” ifadelerini kullandı.









"NEDEN KİMSE SESİME KULAK VERMİYOR?"





Bir senedir perişan halde olduklarını ve artık yaşadıklarına dayanacak gücünün kalmadığını belirten Ceylan A. Korkmaz’ın feryadı: “Bir senedir sesimi duyurmaya çalışıyorum. Neden kimse sesime kulak vermiyor, neden beni görmezlikten geliyorlar. Mahkum edildiği yetmiyor, mahkumlara mahkum edildi. Lütfen abimi bu şartlar altında cezaevinde tutmayın, tahliye edin. Abim kime ne yapmış, biz kime yapmışız.”





"BİZİM NE YAŞADIĞIMIZI BİLEMEZSİNİZ"





Abimi terör örgütüyle suçluyorsunuz, gidin abimin yaşadığı hayata bir bakın, ailemin hayatına bakın, terörle ilgisi var mı? Abim daha 28 yaşında. Abim bizim en büyüğümüz. Siz bizim ne şartlar altında büyüdüğümüzü asla bilmiyorsunuz, bilemezseniz de… Abimin ne zorlukla okuduğunu bilmiyorsunuz. Babam yıllarca abimi okuttu, oğlum benim yaşadığım hayatı, zorluğu yaşamasın diye. Tam da sevinmiştik. Abim kurtuldu, biz kurtulduk, hayatımız kurtuldu, geleceğimiz kurtuldu derken biz bunu mu hak ettik.





"GÜÇLÜ GÖRÜNMEKTEN YORULDUM"





Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün. Bu insanın zerre kadar suç işlemediğini biliyorsunuz. İki senedir hastalıkla uğraşıyor. O orada, biz burada uğraşıyoruz. Abim orada perişan, biz burada perişanız. Görüşe gittiğim günlerde sırf o üzülmesin diye o kadar kendimi sıkıyorum ki… Ama artık güçlü görünmekten çok yoruldum anlıyor musunuz? Anlamıyorsunuz, anlasaydınız abimi tahliye ederdiniz. Türkiye’de ve bizim yaşadığımız yerde zerre kadar adalet yok, görüyoruz bunu.”