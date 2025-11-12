Samanyolu Haber /Gündem / C-130 neden düştü? İşte ihtimaller! /12 Kasım 2025 18:07

C-130 neden düştü? İşte ihtimaller!

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askeri personel şehit oldu. İlk bulgular, kazanın ‘teknik arızadan’ kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Medyaya yansıyan haberlere göre ön soruşturmada kazanın sebebiyle ilgili iki olasılık üzerinde duruluyor.

İlki olasılık korozyon ve metal yorgunluğu… Uçağın uzun süredir kullanımda olması nedeniyle, gövdesinde korozyon oluşmuş olabileceği değerlendiriliyor. Bu durum, yüksek irtifada ve yüksek basınç altında yapısal arızaya yol açmış olabilir.

İkinci ihtimal ise kargo yükünün dengesizliği olarak gösteriliyor. C-130 tipi uçaklarda yükün uygun şekilde sabitlenmesi zorunlu. Yükün hatalı sabitlenmesi veya dengesiz dağılması, özellikle türbülans sırasında yer değiştirmeye yol açabilir. Bu da uçağın dengesini bozarak kaza için yeterli bir neden oluşturabilir.
Uçakta F-16 parçaları vardı



Askeri nakliye uçağında, yalnızca F-16 savaş uçaklarının yedek parçalarının bulunduğu, ‘patlayıcı madde veya mühimmat taşınmadığı’ bildirildi. Dolayısıyla uçağın içinde bir patlama olma ihtimali zayıf olarak görülüyor. Ayrıca ilk incelemede C-130’un gövdesinde herhangi bir dış etki ya da patlama izi bulunamadı. Bunun da düşürülme ihtimalini ortadan kaldırdığı belirtiliyor.

Bakü merkezli APA’nın aktardığına göre, kaza yapan C-130 tipi askeri nakliye uçağı uzun süredir hizmetteydi ve son bakımını 2020 yılında geçirmiş.
Kalkıştan 27 dakika sonra düşmüştü

11 Kasım 2025’te, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, Gürcistan’ın Lagodekhi bölgesi yakınlarında, Azerbaycan sınırına 15 kilometre mesafede radardan kaybolduktan kısa süre sonra düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçağın Bakü’de düzenlenen Zafer Bayramı askeri geçit törenine katılan teknik ekibi taşıdığını açıkladı. Enkaz alanında yapılan ilk incelemelerde dış müdahale, füze ya da patlama izine rastlanmadı.

Olayın ardından Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan savunma bakanlıkları ortak bir teknik heyet kurdu. Uçağın kara kutusunun çözülmesiyle birlikte, kazanın kesin nedenine ilişkin kuvvetli bulgular elde edilmesi bekleniyor.
