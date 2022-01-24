Samanyolu Haber /Dünya / Kargo uçağının iniş takımlarında özgürlüğe uçtu /24 Ocak 2022 08:02

Kargo uçağının iniş takımlarında özgürlüğe uçtu

Hollanda polisi, Güney Afrika'dan kalkan ve Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na iniş yapan bir uçağın iniş takımlarında kaçak bir yolcuyu canlı bulduklarını açıkladı.

SHABER3.COM

Johannesburg'dan hareketlenen kargo uçağının bir kez Kenya'nın başkenti Nairobi'de durduğu ve uçuşun yaklaşık 11 saat sürdüğü tahmin ediliyor.

Yüksek irtifada soğuk ve düşük oksijen oranı nedeniyle bu şekildeki kaçak yolcuların uzun uçuşlarda hayatta kalması oldukça sıra dışı bir olay.

Polis, erkek kaçak yolcunun hangi ülkeden ve kaç yaşında olduğunun henüz belirlenmediğini söyledi.

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi sözcüsü Joanna Helmonds AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Adam uçağın ön tekerlek bölümünde canlı olarak bulundu. Hastaneye kaldırıldı ve durumu stabil" dedi.

Helmonds, söz konusu kişinin hayatta kalmasının olağanüstü bir olay olduğunu söyledi.

Hollanda yayıncısı NOS'a göre, olay yerinde vücut sıcaklığı yükselen adam, kendisine sorulan basit soruları da yanıtlayabildi.

Nakliye firması Cargolux'un bir sözcüsü, Reuters'e gönderdiği bir e-postada, kaçak yolcunun Cargolux Italia tarafından yapılan bir uçuşta olduğunu doğruladı.

Uçuş verilerine göre, Pazar günü Johannesburg'dan Schiphol'a Cargolux tarafından yapılan tek kargo uçuşu Nairobi'de durakladı.

Ancak adamın uçağa Güney Afrika'da mı yoksa Kenya'da mı bindiği bilinmiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kargo uçağının iniş takımlarında özgürlüğe uçtu Sonraki Haber >>

Soylu 'Berberler' odası genel kuruluna katıldı

Soylu 'Berberler' odası genel kuruluna katıldı

Cemre Birand: En çok cezaevlerindeki bebekler canımı yakıyor

Cemre Birand: En çok cezaevlerindeki bebekler canımı yakıyor

'GültekinAvcı NeYaptı'

'GültekinAvcı NeYaptı'

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:19:49