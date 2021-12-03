Samanyolu Haber /Gündem / Kargo ücretlerine yüzde 40 zam geliyor /03 Aralık 2021 19:28

Kargo ücretlerine yüzde 40 zam geliyor

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, 15 Aralık itibariyle kargo şirketlerinin yüzde 40 zam yapacağını açıkladı.

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GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, Türkiye’de 7-8 kargo şirketinin faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerin 15 Aralık itibariyle kargo ücretlerine yüzde 40 zam yapacağını söyledi.
 
Ekonomist haberine göre Akyürek, “Aralık 15’ten sonra kargo şirketlerinde yüzde 40 zam söz konusu olacak. Kargo ücretlerindeki artış tüketici tercihlerini değiştirecek. Pandemide yükelişe geçen e- ticaret, kargo ücretleri nedeniyle cazibesini kaybedecek. Tüketicilerin fiziki mağazalara kayışı olacak” ifadelerini kullandı.

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