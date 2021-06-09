Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti

Mehmet Çağçağ, Suat Özkan, Ahmet Yılmaz, Kemal Aratan, Metin Üstündağ gibi karikatüristlerle birlikte 1990'lı yıllardan bugüne mizah dergisi Leman'ın çizerleri arasında adını yazdıran Kaan Ertem hayatını kaybetti.







Özellikle Erdener Abi ve Öğreten Adam ve Oğlu tiplemeleriyle tanınan 53 yaşındaki Ertem'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.





1990'ların başında rock grubu Moğollar'ın yeniden bir araya gelmesi için düzenlediği imza kampanyasıyla da tanınan Kaan Ertem'in ölümünü Leman dergisi Twitter'da yaptığı paylaşımla duyurdu. Ertem bugün Küçükyalı Kabristanı'nda defnedilecek.



