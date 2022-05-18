Karısı ölümünü çekti! Ünlü futbolcu böyle kayalara çarptı

Hollandalı eski futbolcu Mourad Lamrabatte, İspanya’da eşiyle birlikte gittiği tatilde feci şekilde hayatını kaybetti. Uçurumdan denize atlayan Lamrabatte’nin son anlarını eşi telefona kaydetti.





Eşiyle birlikte tekne kiralayarak denize açılan 31 yaşındaki eski futbolcu Lamrabatte, uçurumun kenarından denize atladıktan sonra bir kayaya çarptı. O anları telefonuna kaydeden Mourad’ın eşinin, kocasının suya ulaşmak için gerekli sıçramayı yapamadığını ve kayaya çarptığını görünce ‘Aman Tanrım’ diyerek çığlık attığı duyuluyor.



