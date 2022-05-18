Samanyolu Haber /Gündem / Karısı ölümünü çekti! Ünlü futbolcu böyle kayalara çarptı /18 Mayıs 2022 11:46

Karısı ölümünü çekti! Ünlü futbolcu böyle kayalara çarptı

Hollandalı eski futbolcu Mourad Lamrabatte, eşiyle birlikte tatil için gittiği İspanya’nın Malgrats Adaları’ndaki 22 metrelik uçurumdan atlarken kayalara çarparak hayatını kaybetti.

Karısı ölümünü çekti!

Hollandalı eski futbolcu Mourad Lamrabatte, İspanya’da eşiyle birlikte gittiği tatilde feci şekilde hayatını kaybetti. Uçurumdan denize atlayan Lamrabatte’nin son anlarını eşi telefona kaydetti.

Eşiyle birlikte tekne kiralayarak denize açılan 31 yaşındaki eski futbolcu Lamrabatte, uçurumun kenarından denize atladıktan sonra bir kayaya çarptı. O anları telefonuna kaydeden Mourad’ın eşinin, kocasının suya ulaşmak için gerekli sıçramayı yapamadığını ve kayaya çarptığını görünce ‘Aman Tanrım’ diyerek çığlık attığı duyuluyor.

ÖLÜM SEBEBİ BOĞULMA
Yapılan otopsinin ardından Lamrabatte’nin kayalara çarptıktan sonra ölmediği, suyun altında bilincini kaybettikten sonra boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Hollanda takımlarından Vitesse, eski futbolcusu Lamrabatte’nin ölümü sonrası baş sağlığı mesajı yayınladı. 2010-11 sezonunda Vitesse forması giyen ve U23’te şampiyonluk yaşayan Lamrabatte, A takımla çıktığı hazırlık maçında bir de gol atmıştı.


Lamrabatte’nin futbolu bıraktıktan sonra kick boks antrenörü olarak çalıştığı öğrenildi
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