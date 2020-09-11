Samanyolu Haber /Ekonomi / "Karışıklık çağı" başlıyor /11 Eylül 2020 11:33

"Karışıklık çağı" başlıyor

Dünyanın önde gelen bankalarından Deutsche Bank’ın araştırmasında, küreselleşme çağının yerini 'karışıklık çağının' alacağı belirtildi.

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Almanya'nın finans devi Deutsche Bank’ın stratejisti Jim Reid liderliğindeki bir grup analiz uzmanının tahminine göre, yeni çağın karakteristik özelliği Çin ekonomisinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisi üzerindeki yükselişi olacak. 

İki ülke arasındaki çatışmanın soğuk savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki gerilimi andıracağı kaydedildi.

Uzmanlar, küresel borçtaki büyümenin ve merkez bankalarının "helikopter para" politikasının devam etmesini ve 21'inci yüzyılda yetişkinliğe giren genç nesillerin seçmen ağırlığı açısından da dahil olmak üzere etkisinin güçlenmesini bekliyor.

YENİ TEKNOLOJİK DEVRİME HAZIR OLUN

Enflasyondaki artış, iklim ile ilgili endişeler, nesiller arasındaki rekabetin sertleşmesi ve yeni bir teknolojik devrim de "karışıklık çağı" diye nitelenen 21'inci yüzyılın özellikleri arasında gösterildi.

Uzmanlar, karışıklık çağını yatırımlardan vazgeçme sebebi olarak görülmemesi gerektiğini kaydederek, aksine beraberinde “daha büyük müdahale ve likidite getireceğini” vurguladı.
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