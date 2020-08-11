Karius ve Beşiktaş FIFA’lık oldu

Beşiktaş’ta 1.5 yıl forma giyen kaleci Loris Karius, alacakları nedeniyle FIFA’ya gitti. Beşiktaş’ın Liverpool’dan kiraladığı ve performansı ile tartışma konusu haline gelen Karius, FIFA’dan siyah-beyazlı kulübe ceza vermesini istedi. Ajansspor’da yer alan habere göre Karius, Beşiktaş’tan 1 milyon 234 bin Euro istedi.







Beşiktaş’ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Loris Karius’un, şirket aleyhine FIFA’ya başvurarak 808 bin Euro alacak davası açtığı belirtildi. Karius’un, alacağını yıllık yüzde 5 faizle ödenmesini istedi.





KAP’a yapılan bildirimde şu bilgilere yer verildi:





“Futbolcu Loris Karius tarafından şirket aleyhine FIFA 20-00497 nezdinde açılan alacak davasında, futbolcu; 808.000 Euro bakiye garanti ücret, kira ve avukatlık ücreti ödemesinin işlemiş ve işleyecek yıllık %5 faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesini ve yine FIFA talimatının 12bis maddesi kapsamında Şirkete sportif ceza verilmesini talep etmiştir. 30 Nisan 2020 tarihinde futbolcuya, 31 Aralık 2019 öncesi doğmuş ve ödenmemiş olan alacakları ödenmiştir. Bu ödemeler de Şirket tarafından FIFA'ya bildirilmiştir. FIFA tarafından 05 Haziran 2020 tarihinde gönderilen kısa karara göre şirketin futbolcuya 425.500 Euro ödemesine karar vermiştir. Yargılama devam etmekte olup şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır.”





Açıklamada yer alan FIFA talimatının 12bis maddesi, uyarı, kınama, para cezası ve transfer yasağı gibi yaptırımları içeriyor.





İKİNCİ BİR DAVA DAHA AÇTI





Loris Karius, Beşiktaş’a karşı FIFA’da ikinci bir dava daha açarak, 426 bin Euro daha alacağı bulunduğunu savundu. Beşiktaş Futbol AŞ, açıklamasında söz konusu alacak talebinin pandemi sürecine ait olduğunu belirterek, bunu hak etmediğini savundu.





Beşiktaş, FIFA’ya yaptığı savunmada “Futbolcu bu davada, 04 Mayıs 2020 tarihli feshi öncesi doğmuş alacaklarını talep etmiştir. Bu bedellerin, Covid-19 kapsamında futbolcu tarafından hak edilmediği, fesihin haksız olduğu şirketin davaya sunulan cevaplarında savunulmuştur. Yargılama devam etmekte olup Şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır” ifadelerine yer verdi.