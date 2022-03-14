Karl Marx diye bakın kimin fotoğrafı paylaşıldı

yaptığı esprili paylaşımlarla Twitter'da sık sık gündem olan Datça Belediyesi'nin Karl Marx paylaşımı da gülümsetti. Belediyenin resmi Twitter hesabından Karl Marks'ın ölüm yıl dönümü için yapılan paylaşımda Karl Marks yerine sanatçı Suavi'nin fotoğrafı kullanıldı.Fotoğraf, "'Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.' Ekonomi, toplum bilimi, tarih, felsefe gibi birçok alanda fikirleriyle tüm dünyayı etkileyen filozof #KarlMarx 139 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Saygıyla…" notu eşliğinde paylaşıldı.Birçok kullanıcı, paylaşıma "Suavi yerli Karl Marx'tır" gibi yorumlar yaptı.Sosyal medyada yapılan yorumların ardından Datça Belediyesi ikinci bir paylaşım daha yaptı.Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:"Pardon Adam demişim. Karl Marks, Adam Smith üzerine sözler, sf 212."Sosyal medya kulanıcıları Karl Marks-Suavi karışıklığına esprili yorumlar yaptı.