Samanyolu Haber /Gündem / Karma Komisyon’da kritik dosya! Özel ve Özkan’ın dokunulmazlığı masada /02 Temmuz 2025 17:37

Karma Komisyon’da kritik dosya! Özel ve Özkan’ın dokunulmazlığı masada

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi, 23 Haziran tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

TBMM Başkanlığı da fezlekeleri, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na gönderdi. Karma Komisyon, bir gün belirledikten fezlekeler ile ilgili toplantı yapacak.

Karma Komisyon karar verdikten sonra, fezlekeler Genel Kurul’a gidecek. Genel Kurul’da fezlekeler görüşüldükten sonra dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak.

Oylama sonucuna göre, Özel ve Özkan’ın dokunulmazlıkları hakkında karar verilmiş olacak.
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