Karmakarışık konuştu: Aşıya gerek yok, mecbursanız Turkovac olun ama o da onay almadı

Erbakan, covid-19 aşısı ve zorunlu PCR testi açıklamalarının farklı kesimler ile e sosyal medyada eksik ve yanlış değerlendirildiğini belirterek, yeni açıklamalarda bulundu.





"AŞIYA ZATEN GEREK YOK, TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI EN ETKİLİ YOL"





Sözcü Gazetesi'nin haberine göre zorunlu aşıya karşı olduklarını ve zorunlu PCR testinin anayasaya aykırı olduğunu yineleyen Erbakan, şunları söyledi:





* 15 Eylül Çarşamba günü Genel Merkezimizde kıymetli bilim adamlarımız ile birlikte düzenlediğimiz toplantımızda ve 17 Eylül Cuma günü Kayseri'deki basın toplantımızda söylediklerimizin tamamının arkasındayız.







* Ancak maalesef açıklamalarımız asıl mecrasından farklı şekilde basına ve sosyal medyaya yansıtılmaktadır.





* İçinde bulunduğumuz süreçte tüm bilimsel veriler ve araştırmalara göre aşılamaya zaten gerek yoktur. Toplum bağışıklığının oluşması virüsten kurtulmak için en etkili yoldur.





MRNA AŞILARINI SON DERECE RİSKLİ





* Elbette aşı, ilaç ve tıp bilimine karşı değiliz, ancak gereksiz aşılanma taraftarı da değiliz. mRNA aşılarını son derece riskli görüyoruz ve halkımıza, hele hele çocuklarımıza uygulanmasını asla doğru bulmuyoruz.





* Türk aşısı dahil olmak üzere, faz ve ruhsat aşamaları bitmemiş hiçbir aşının uygulanmasını da doğru bulmuyoruz.





* Ancak bir kimse işinden ekmeğinden olmakla karşı karşıya kalıp, mecburen bir aşı olmak durumundaysa veya aşı olmadan eğitimine devam edemediği için aşı olmaya mecbur kalıyorsa; bu durumda mRNA aşılarını değil, ‘ehven-i şer' olarak inaktif, geleneksel aşıları tercih etmelidir görüşündeyiz.





KANITLANMAMIŞ HİÇBİR AŞI UYGULANMAMALIDIR





* Kendimiz açısından da ileride mutlaka aşı olmak durumunda kalırsak, tercihimiz yabancı menşeili mRNA aşıları değil, inaktif geleneksel ve Türkiye'de üretilen Turkovac aşısı olur dedik.





* Ancak Turkovac olsa bile, bu aşı da faz çalışmaları tamamlanmış, güvenliği ispatlanmış, ruhsatını almış olmalıdır.





* Gerekli prosedürleri geçmemiş olsa bile Turkovac aşısını yaptırmak uygundur, riski yoktur denilemez ve zaten böyle bir şey de söylemedik.





* Bizim için faz aşamalarını tamamlamamış, ruhsatsız ve lisanssız tüm aşılar aynıdır. Her zaman söylediğimiz gibi ruhsatsız bu sıvıların tamamı bilimsel olarak ‘aşı değil, aşı adayıdır.