'Karne hediyesi et' haberi kurgu çıktı, muhabir işten atıldı

Habertürk TV, 23 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan “Karne hediyesi et alan çocuk” başlıklı haber için başlattığı kurum içi soruşturmanın sonucunu paylaştı. Habertürk, haberi yapan muhabirin işine son verildiğini açıkladı.







Kurum açıklamasında, haberin ham görüntülerinin incelendiği, muhabirden savunma alındığı belirtildi. Açıklamada "Neticede incelenen ham kayıtların açıkça gösterdiği üzere; muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir" denildi.





HABERTÜRK: ÖZÜR DİLİYORUZ

Açıklama şöyle devam etti:







"Muhabir savunmasında haberin konusunun çocuk olmadığı, çocuğu ailesiyle rastlantı sonucu mağazada gördüğünü ve habere sıcaklık ve neşe katmak için çocukla şaka mahiyetinde konuştuğunu, ancak bu kısa konuşmanın sosyal medya ve diğer medya mecralarında bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve haberdeki bağlamın tamamen dışında bir çerçeveye sokularak kendisinin ve Habertürk’ün aleyhine bir şekle dönüştürüldüğünü ve olayın iradesi dışında getirildiği noktadan büyük üzüntü duyduğunu belirtmiş ise de bu açıklama ve savunma gazetecilik ilke ve kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde çocuğa nasıl konuşması gerektiğini dikte eden ön konuşmayı izah ve ikna edici nitelikte bulunmamıştır.





Habertürk’ün yayın ilkelerinin vazgeçilmez kırmızı çizgisi, verdiği haberin doğruluk ve dürüstlük açısından sarsılmaz bir güven ve inanç içerisinde olmasıdır. Bu güveni sarsacak ihmal veya kasta herhangi bir tolerans gösterilmesi de mümkün değildir. Esasen bu husus dürüst yayıncılığın da evrensel ilkesidir.





Bu haberde muhabirimizin, çocuğun konuşması/konuşturulması ile ilgili kısımda aldığı tutum bu ilkelerin açıkça ihlali niteliğinde görülmüş olduğundan kendisiyle iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır.





Başta haberde konuşturulan çocuk olmak üzere haberden etkilenen tüm kişilerden ve değerli izleyicilerimizden muhabirimizin kabul edilemez bu görev ihlali nedeniyle açıkça özür diliyoruz.





Tespit edildiği anda hatalarını açıkça kabul etmek, doğruyu söylemek ve gerektiğinde haberin mağdurundan özür dilemek de dürüst gazeteciliğin olmazsa olmaz ilkelerinden birisidir.





Bu anlayışla, haberimizi düzeltiyor, o haberdeki çocuğun konuştuğu bölüme, haberciliğin ilkelerine aykırı olduğu için, referans verilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."





Ne olmuştu?

Habertürk'te Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan haberde, bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" sözleri gündem oldu. Sosyal medyada çokça paylaşılan görüntüler üzerinden muhalefet partileri de hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.







Yayında "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzatan kasap ise daha sonra olayı reddedip “Aile kasap dükkanıma yakın bir evde oturur. Evleri arabaları var muhtaç insanlar değiller” dedi. Annenin durumu yalanladığı öne sürüldü.





Tartışmaların odağındaki Habertürk'ten de olayla ilgili açıklama geldi ve kurum içi soruşturma başlatıldığı açıklandı.