Karne hediyesi olarak annesi et aldı...

Habertürk ekranlarında Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan haberde bir çocuğun cevabı dikkat çekti.







'ESK'nin kararı piyasayı etkiler mi?' başlıklı haberde kasaplara giden muhabir müşterilere sorular sordu. Bir müşteri, "Oğlum askerden gelecek onun için biraz yüklendik" ifadelerini kullandı. Muhabirin soru sorduğu bir çocuk ise, "Annem karne hediyesi et aldı" dedi. Muhabir çocuğu 'tebrik' ederken kasap ise, "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzattı.





Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Avukat Ergün Kazanır bu görüntüleri Twitter'da paylaşarak, "Az evvel haberlerde seyrettim, kasapta elinde karneyle bir çocuk şey dedi; annem karne hediyesi et aldı… Böyle dünyanın da böyle adaletin de taaa içine…." ifadelerini kullandı.