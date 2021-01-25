Samanyolu Haber /Gündem / Karneleri AKP il başkanı dağıttı! /25 Ocak 2021 10:56

Karneleri AKP il başkanı dağıttı!

Tekirdağ öğrencilerinin karnelerini, evlere giderek dağıtan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İl Başkanı Mestan Özcan kendini savundu: "Oy toplama üzerine yapılan bir kampanya fikrini içermemektedir."

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Tekirdağ Süleyman Paşa İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin karnelerini, evlere giderek dağıtan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İl Başkanı Mestan Özcan, karne dağıttımından Milli Eğitim Bakanlığı ile okul müdürünün bilgisi olmadığını iddia etti.

Özcan'ın öğrencilerinin karnelerini evlerine giderek dağıtması velileri rahatsız etti. Eleştiriler üzerine Özcan, "Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet, siyasi bir amaç ya da oy toplama üzerine yapılan bir kampanya fikrini içermemektedir." ifadelerini kullandı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü tüm okullarda "dijital karne" dağıtımı yapıldığını, kendilerinin de Tekirdağ'da ikamet eden üç aileye karne verdiğini söyledi.

"BAKANLIK YA DA OKUL MÜDÜRÜNÜN BİLGİSİ YOK"

Karnelerin dağıtımı ve adreslerle ilgili bilginin paylaşımında Milli Eğitim Bakanlığı ile okul müdürünün herhangi bir bilgisinin olmadığını söyleyen Özcan, "Hatta belki de sosyal medya paylaşımımız ile haberleri olmuştur. Zaten iletişim halinde olduğumuz bu ailelerden, paylaşım yapmak için de müsaade aldık. Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet, siyasi bir amaç ya da oy toplama üzerine yapılan bir kampanya fikrini içermemektedir." dedi.

Tekirdağ Eğitim-Sen, Süleyman Paşa İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin karnelerini evlere giderek dağıtan Özcan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetmişti. 

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Barış Yarkadaş ise "Ôkul müdürü, öğrencilerinin bilgilerini AKP'ye hangi hakla veriyor?" sorusunu yöneltti.
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