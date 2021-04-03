Samanyolu Haber /Gündem / "Karpuz gibi ikiye bölündük" /03 Nisan 2021 17:06

"Karpuz gibi ikiye bölündük"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerinde toplumdaki bölünmeye dikkat çeken Akşener "Çok uzun zamandır seçmen, velinimet olmaktan çıktı. Karpuz gibi ikiye bölündük. 'Kaşının altında gözün var, niye var?' üzerinden yapılan siyasi mücadelenin size faydası yok" dedi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine temaslarda bulunmak üzere gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partililer tarafından karşılandı.
Cengiz Topel Caddesi’nde esnafı ziyaret eden Akşener, açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin il ve ilçelerini ayırt etmeden, hangi siyasi görüşte olursa olsun gelip, esnafı ziyaret ettiğini belirten Akşener, şunları söyledi: 

"İktidarı yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum. Eskişehir’de, Antalya'da ne söylüyorsam burada da onu söyledim. Özne sadece esnaf ve problemi olan çiftçidir. Burada öğrendiğim her şeyi çarşamba günü konuşmama ekleyeceğim. Arkadaşlarımız soru önergeleri verecekler ve dikkat çekeceğiz. Ben bir muhalefet lideriyim, Meclis’te grubu olan siyasi partinin genel başkanıyım. Buraya geldiğim zaman iktidar olmadığım için öncelikle sizi dinleyip, size dikkat çekmek durumundayım. İktidarı bu konuda uyarmak durumundayım ve rekabeti başlatmak durumundayım. Şimdi müşteri, velinimettir esnaf için. Çok uzun zamandır seçmen, velinimet olmaktan çıktı. Karpuz gibi ikiye bölündük. ‘Kaşının altında gözün var, niye var?’ üzerinden yapılan siyasi mücadelenin size faydası yok. Sonuç itibarıyla bugün buradan bizi yönetenleri, sizlerin dertlerine dikkat çekmek üzere sürekli uyarmaya devam ediyoruz."

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