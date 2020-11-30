Samanyolu Haber /Dünya / Karşı cephe güçleniyor: 5 ülkeden ortak tatbikat /30 Kasım 2020 10:34

Karşı cephe güçleniyor: 5 ülkeden ortak tatbikat

Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Kıbrıs orduları, Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında ortak hava ve deniz tatbikatı başlattı.

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Güney Kıbrıs ve Yunanistan Savunma Bakanlıklarının duyurduğu geniş kapsamlı tatbikat, 30 Kasım'dan başlayarak 6 Aralık'a kadar devam edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında İskenderiye'de çok uluslu ortak havacılık tatbikatı gerçekleştirilecek. Savunma ve operasyonel işbirliğimizi geliştirmek için ortaklarımızla tatbikat yapmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Euronews'te yer alan haberde Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs orduları 2017 yılından bu yana yılda bir tatbikat yapıyordu. Bu yılki tatbikata Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de katılıyor. 3 ayrı aşamaya ayrılacak tatbikatta, arama-kurtarma, elektronik harp ve yüzey tatbikatları yapılacağı kaydedildi.

MEDUSA 2020 adı verilen tatbikatın, Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'de gerilimin yaşandığı bir dönemde yapılması dikkati çekti.
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