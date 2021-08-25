Samanyolu Haber /Dünya / "Karşı saldırıya da hazır olmaları lazım" /25 Ağustos 2021 22:44

"Karşı saldırıya da hazır olmaları lazım"

Koronavirüsün kaynağı konusundaki tartışmalar devam ederken, Çin cephesinden ABD'yi suçlayıcı bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Genel Müdürü Büyükelçi Fu Cong, "Eğer Çin'i temelsiz şekilde suçlamak istiyorlarsa Çin'den gelecek karşı saldırıya da hazır olmaları lazım" ifadelerini kullandı.

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Çin, ABD'yi yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kökenine dair araştırmaları politikleştirmekle itham etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Genel Müdürü Büyükelçi Fu Cong, yabancı gazetecilere verdiği brifingde, Covid-19'un kökenine ilişkin ABD istihbarat raporunun açıklanmasından önce, ABD'nin virüsün kökeni konusunda Çin'i suçlayarak konuyu siyasileştirdiğini ifade etti.

Büyükelçi Fu "Çin'i günah keçisi yapmak ABD'yi aklamaz, eğer Çin'i temelsiz şekilde suçlamak istiyorlarsa Çin'den gelecek karşı saldırıya da hazır olmaları lazım" ifadelerini kullandı.

DSÖ heyeti Vuhan'a gitmişti

Daha önce Çin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin Vuhan'da incelemeler yapmasına izin vermişti.

DSÖ, ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet göndermişti.

İnceleme sürecinde bazı heyet üyeleri, Çinli yetkililerin salgının başındaki ilk vakalarla ilgili kendi hazırladıkları özetleri ve veri analizlerini kendilerine verdiğini, ancak ham bilgileri paylaşmayı reddettiğini açıklamıştı.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarına konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde de incelemeler yapmıştı.

2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından, yarasa Koronavirüs'lerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, Covid-19'un buradaki laboratuvarda yapay üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.

Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, Covid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğini duyurmuştu.
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