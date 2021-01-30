Samanyolu Haber /Gündem / Karlı ve Buzlu yolda dikkatli gitmek gerektiğini anlatan bir video /30 Ocak 2021 11:39

Karlı ve Buzlu yolda dikkatli gitmek gerektiğini anlatan bir video

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletinin güneybatısında yer alan Sweetwater County ilginç bir kazaya sahne oldu.

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

Karlı ve buzlu yolda hızla ilerleyen bir Amazon Prime TIR'ı büyük bir kazaya karıştı. Sweetwater County Şerif Departmanı tarafından medya ile paylaşılan görüntüleri , yolda kalanlara yardım için çalışan bir görevlini vücut kamerası çekmiş. Görüntülerde , bir Amazon Prime TIR'ı , Yolda kalan başka bir TIR'a çarpıyor ve Amazon TIR'ı tam anlamıyla dağılıyor. 

Yetkililer bu kaza videosunu sosyal medyada 'Lütfen dikkat edin ve yavaşlayın. Tüm hayatımız buna bağlı ”sloganıyla paylaştılar Ayrıca Polislerin sadece silahla değil bu tür yardımlar sırasında da tehlike altında olduklarına vurgu yaptılar
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karlı ve Buzlu yolda dikkatli gitmek gerektiğini anlatan... Sonraki Haber >>

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:52:51