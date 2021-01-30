Karlı ve Buzlu yolda dikkatli gitmek gerektiğini anlatan bir video

Karlı ve buzlu yolda hızla ilerleyen bir Amazon Prime TIR'ı büyük bir kazaya karıştı. Sweetwater County Şerif Departmanı tarafından medya ile paylaşılan görüntüleri , yolda kalanlara yardım için çalışan bir görevlini vücut kamerası çekmiş. Görüntülerde , bir Amazon Prime TIR'ı , Yolda kalan başka bir TIR'a çarpıyor ve Amazon TIR'ı tam anlamıyla dağılıyor.





Yetkililer bu kaza videosunu sosyal medyada 'Lütfen dikkat edin ve yavaşlayın. Tüm hayatımız buna bağlı ”sloganıyla paylaştılar Ayrıca Polislerin sadece silahla değil bu tür yardımlar sırasında da tehlike altında olduklarına vurgu yaptılar