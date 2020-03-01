Karşılık verecek mühimmatımız yoktu!

Suriye’nin kuzeybatısında İdlib şehrinde Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetlerin bombardımanında 36 asker şehit olurken, 32 asker de yaralanmıştı.





Saldırıdan yaralı olarak kurtulan asker, o anları anlattı.





“ZIRLI ARAÇTAN DAHA İNMEDEN YANIMIZA HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ”





Anamur Medya’da yer alan videoda, saldırının gerçekleştiği yerde 50-60 askerin olduğunu ifade eden uzman asker, şu ifadeleri kullandı:





*12 saatlik bir yolculuk yaptık zırhlı araçla. Hedeflenen noktaya vardık. Arabadan daha inmeden yanımıza havan topu düştü.





*Bize "Ruslarla rejim güçleri birbirlerine atıyor bir şey olmaz arabadan inin." dediler. O arada bir havan daha 50 metre yakınımıza düştü.





*Mühimmatımızın yüklü olduğu TIR’ın üstüne üçüncü havan düştü ve TIR yanmaya başladı.





*Biz hepimiz bir noktadaydık 50-60 kişi vardık zırhlı araçların içinde. Araçlar yan yanaydı. Havan ata ata yanımıza kadar getirdiler. Biri tanka denk geldi ve yanmaya başladı.





*Bu havan topu muydu, roket miydi? onu anlayamadım. Uçak mermisi gibi bir şey de olabilirdi. Daha sonra bir başkası da bizim aracımızın üzerine geldi. Biz içerideyken bizim araç yanmaya başladı.





“ZIRLI ARACIN İÇİNDE 12 KİŞİ KARŞILIKLI OTURUYORDUK”





İsabet alan araçtan en son kendisinin çıktığını ifade eden uzman asker sözlerini şöyle sürdürdü:





*Aracın içinde 12 kişiydik, karşılıklı oturuyorduk. En son çıkacak kişi bendim. Arkadaşlar çıktı. Ben de çıktığımda baktım yan tarafta şehitlerimiz yatıyor.





*Yanlarına gittim, yaralı varsa yardım edeyim dedim. Bir tane yaralı arkadaşımız vardı, onun durumunu sordum. "İyiyim." dedi, fakat çok ağır bir yarası vardı.





*Yaşayamayacağını anladım o an başka bir yaralıya yardım edeyim dedim.





“BİZİM OLDUĞUMUZ YERE DÜŞÜYORDU HAVAN VEYA ROKETLER"





*O anda başka bir havan ya da roket atıldı beni 4 veya 5 metre öbür tarafa attı. O anda ben bayılmışım, gözümü açtığımda şehitler ve gaziler yanımda yatıyordu.





*Orada ayağa kalktım. Çünkü hep bizim olduğumuz yere düşüyordu havan veya roketler.





*Bizim o an karşılık verecek bir mühimmatımız da yoktu. Her şey yarım saat içinde gerçekleşti. Sonra ben olduğum yerden kalktım ve bahçeye doğru koşmaya başladım.





*Bir TIR’ın altına girdim orada sabaha kadar bekledim. Sabah saat 06:00’da şehitleri ve gazileri bir araca aldılar ve Hatay Devlet Hastanesi’ne getirdiler. O saate kadar sürekli bomba attılar üzerimize.





“NEREDEN GELDİĞİNİ ANLAYAMADIK”





Daha önce de askeri harekâta katıldığını belirten uzman asker, “Bize kimin saldırdığını göremedik, çünkü bize tepenin arkasından saldırıyorlardı. Nereden geldiğini hiç anlayamadık. Ben diğer operasyonlarda da yer aldım. Sağımıza solumuza çok havan topları düşüyordu, fakat böyle bir saldırı değildi.” ifadelerini kullandı.



