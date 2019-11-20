Samanyolu Haber /Gündem / Karşılıksız çekte hapis cezası kaldırılıyor /20 Kasım 2019 09:34

Karşılıksız çekte hapis cezası kaldırılıyor

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenlemeyle karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılması planlanıyor.

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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yasal düzenlemeyle karşılıksız çeklerden kaynaklanan hapis cezasının kaldırılması öngörülüyor. Söz konusu düzenlemeye CHP de destek verdi. 

Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılması CHP tarafından yasa teklifi ile Meclis gündemine getirildi. CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, konu ile ilgili açıklama yaparak, “Çekin karşılıksız çıkması halinde adli para cezası uygulanıyor. Bunun süresinde ödenmemesi durumunda ise hapis cezasına dönüşüyor. Çekte yazılı rakam her neyse, bu özel hukuk ilişkisinden doğan bir alacak veya borçtur. Özel hukuk ilişkisinden doğan bir tutarın ödenmesi için hapis cezası getirilmesi doğru değildir. Bu, sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle hapis cezası verilmesi anlamına gelir. Anayasa’nın temel kuralına aykırıdır. Kriz nedeniyle esnaf hapis tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Son iki yıl içerisinde karşılıksız çek sayısında adeta patlama yaşanıyor” diye konuştu.
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