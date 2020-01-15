Kart bilgilerinin çalındığı iddiasını bakanlık da kabul etti

455 bin kredi kullanıcısına ait kart bilgilerinin çalınarak, sanal ortamda satıldığına ilişkin iddialar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kabul edildi. Bakanlığın 'başka ülkelerin de bilgileri satılıyor' savunması dikkat çekti.





Türk kullanıcılara ait 455 bin kredi kartı bilgilerinin çalınarak, sanal ortamda satıldığına ilişkin iddialar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından ilk kez doğrulandı.





Kasım ayında Singapur merkezli siber güvenlik kuruluşu Group-IB'nin Kasım ayında ortaya çıkardığı veri hırsızlığı ile Türkiye'de ki 455.000 kredi kartı kullanıcısına ait kart bilgilerinin çalınarak, internet üzerinden 1 dolara satışa çıkarıldığı öne sürülmüştü.





Konuya ilişkin Bakanlık tarafından net bir açıklama yapılmazken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in soru önergesine verilen cevap skandalı ortaya çıkardı.





BAKANLIK İLK KEZ KABUL ETTİ: 455.000 KREDİ KULLANICISININ BİLGİLERİ ÇALINDI





Binlerce vatandaşın kredi kartı bilgilerinin çalınarak, sanal ortamda satıldığına ilişkin iddialar konusunda bu güne kadar net bir açıklamada bulunmayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tekin'in soru önergesine verdiği cevapta, "Söz konusu olay çerçevesinde ilk andan itibaren ilgili kurum ve kuruluşlarla, olaydan etkilenmesi muhtemel kişilerin mağduriyetine yol açmayacak şekilde önlemlerin alınması için eşgüdüm sağlanmış, vatandaşlarımızın olası mağduriyeti engellenmiştir" diyerek, 455.000 kredi kartı kullanıcısına ait bilgilerin çalındığını kabul etmiş oldu.





"BAŞKA ÜLKELERİN DE BİLGİLERİ SATILIYOR"





Bakan Turhan'ın konuya ilişkin verdiği cevapta, "Olayda adı geçen (Kredi kartı bilgilerinin satıldığı internet sitesinde söz konusu bilgiler halihazırda yer almamakta olup, dünya genelinde bir çok ülkeye ait vatandaşların kredi kartı bilgilerinin bu sitede satılmaya devam ettiği bilinmektedir" demesi dikkat çekti.





CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN'İN SORU ÖNERGESİ HIRSIZLIĞI ORTAYA ÇIKARDI





Hırsızlığı ortaya çıkaran CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kredi kartı bilgilerinin çalınmasına ilişkin Bakan Turhan'dan şu soruların cevabını istemişti:





-Banka kartı ve kredi kartı bilgileri olmak üzere kullanıcıların tüm bilgilerinin çalındığı iddiası doğru mudur?





- Yabancı bir ülkenin Siber suçlar araştırma birimi başkanının, 3 ve 6 Aralık tarihlerinde Türk yetkililere uyarı yaptığı, buna rağmen önlem alınmadığı iddiası doğru mudur?





- Kart bilgilerinin bir ila üç dolar arasından satışa çıkarıldığı ve bunun "son yıllardaki en büyük kart bilgileri hırsızlığı" olduğu bilgisi doğru mudur?





- Dolandırıcılık risklerine karşı, banka kartı ve kredi kartı kullanıcıları uluslararası standartlarla göre koruması yapılmış mıdır?





- Çalınan kredi kartı bilgilerinin; hangi ‘kart mağazasına’ ne kadara satıldığına dair bilgi mevcut mudur?



