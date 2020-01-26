Kartal deplasmanda 3 puan bıraktı

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe,Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış maçında Beşiktaş'ı ağırladı. Nefes kesen karşılaşmada Göztepe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Beşitaş bu sonuçla 30 puanda kaldı. Göztepe ise puanını 29'a yükseltmeyi başardı.







DK 7: İLK TEHLİKE GÖZTEPE'DEN! Soner'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Karius kontrol etti.





DK 15: GÖZTEPE'DEN TEHLİKE! Halil'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Jerome uzandı ama dokunamadı, top direk dibinden dışarı çıktı.





DK 21: GÖZTEPE'DEN TEHLİKE! Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Serdar'ın vuruşunu kaleci Karius kurtardı.





DK 22: GÖZTEPE'DEN BİR POZİSYON DAHA! Douglas'ın boşalttığı alana sızan Serdar bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşuna yine Karius gol izni vermedi.





DK 23: BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! Burak'ın sağ kanattan ön direğe çevirdiği topa Diaby vuruşunu yaptı ama top farklı şekilde auta çıktı.





Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka pozisyon olmayınca ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.Yeni stadındaki ilk maçında galibiyete ulaşan Göztepe puanını 29'a yükseltti.





Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Göztepe maçına yardımcı antrenör Şenol Fidan ile çıkan Beşiktaş, bu mağlubiyet sonrası 30 puanda kaldı.





Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Denizlispor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş da Çaykur Rizespor'a konuk olacak.















