Samanyolu Haber /Spor / Kartal, Konya'da ağır yaralı! /27 Eylül 2020 21:45

Kartal, Konya'da ağır yaralı!

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, kalesinde 4 gol gördü. Tek golü Gökhan Töre ile kaydeden Beşiktaş ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

SHABER3.COM

Konyaspor'un farklı kazandığı karşılaşmanın golleri, Shengelia (2) ve Kravets'ten (2) gelirken, siyah-beyazlı ekibin tek golü ise Gökhan Töre'den geldi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

29. dakikada Ömer Ali’nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yükselen Shengelia, kafa vuruşu ile topu ağlara dönderdi. 1-0

İlk yarı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

56. dakikada Shengelia’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kravets’in vuruşu az farkla dışarı gitti.

64. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan gelişen atağında Milosevic pasıyla ceza sahası sol tarafında Kravets’i topla buluşturdu. Kravets açısı dar olmasına karşın topu ağlarla buluşturdu. 2-0

70. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında gelişine vuran Aboubakar’ın şutunu kaleci Sehic parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

78. dakikada Vida’nın hatasında ceza yayında topla buluşan Kravets’in pasında Shengelia meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

83. dakikada Vida’nın ceza sahasında Miya’ya yaptığı faulün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kravets, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. 4-0

90+1. dakikada Gökhan Töre sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi, vuruşu ise uzak köşeden ağlarla buluştu. 4-1

Karşılaşma Konyaspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Stadyum: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar
Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Cikalleshi
Yedekler: Mücahit, Adil, Oğuz Kaan, Miya, Savaş, Kravets, Musa, Eduok, Şener, Erdon
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Mensah, Dorukhan, Atakan, Ljajic, Boyd, Güven
Yedekler: Utku, Montero, Oğuzhan, Erdoğan, Aboubakar, Larin, Hasic, Rıdvan, Kayra, Gökhan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Shengelia (dk. 29, dk. 63) Kravets (dk.63, dk 81p) (Konyaspor)

MAÇTAN NOTLAR 

Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor maçı öncesi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, testinin negatife dönmesinin ardından takımının başında ilk kez sahaya çıktı. 

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, ilk kez kadroda yer aldı. 2016-2017 sezonunda da siyah-beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki santrofor tüm kulvarlarda forma giydiği 38 maçta 19 gole imza atmıştı.

ATIBA KADRODA YOK

Beşiktaş'ta, Antalyaspor maçı sonrası ayak bileği posterior impingement tanısıyla tedavi altına alınan takım kaptanı Atiba Hutchinson, sakatlığı bununan N'Koudou ile evrakları yetişmeyen Josef de Souza İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan stoper Marin Anicic ile sol kanat oyuncusu Alper Uludağ, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kartal, Konya'da ağır yaralı! Sonraki Haber >>

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:41:40