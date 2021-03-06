Kartal zirveye kondu

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı siyah beyazlılar 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.



Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 15. ve 72. dakikalarda Aboubakar kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 90. dakikada Dicko penaltıdan attı.



Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 60'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise 43 puanla 7. sırada kaldı.



MAÇ NOTLARI



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 29. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Gaziantep maçına 28. haftadaki Yeni Malatyaspor kadrosuna göre 3 değişiklik yaparak çıktı.



Yalçın, Malatya deplasmanında kaleyi koruyan Utku Yuvakuran'ın yerine yeniden Ersin Destanoğlu'na görev verirken, sol bekte Fabrice N'Sakala'yı kulübeye çekerek Rıdvan Yılmaz'a forma verdi.



Tecrübeli teknik adam Necip Uysal'ın yerine de Adem Ljajic'i görevlendirdi.



RIDVAN YILMAZ 5 MAÇ SONRA 11'DE



Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz 5 haftalık aranın ardından yeniden on bire döndü.



Trabzonspor'la Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan, 5 maçlık araya Gaziantep maçında son verdi.



MONTERO 3 MAÇ SONRA KADROYA GİRDİ



Siyah-beyazlıların İspanyol oyuncusu Francisco Montero, sakatlığının ardından kadroya döndü.



Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan ve tedavi sürecinde takımdan ayrı kalan Montero, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında görev yapamamıştı.



ŞEHİTLERE SAYGI DURUŞU



Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit olan 11 asker için karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları saygı duruşunda bulundu.



Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.