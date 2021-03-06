Samanyolu Haber /Spor / Kartal zirveye kondu /06 Mart 2021 22:14

Kartal zirveye kondu

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Zorlu karşılaşmayı siyah beyazlılar 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Kartal, bu galibiyetle birlikte liderlik koltuğuna oturdu.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı siyah beyazlılar 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 15. ve 72. dakikalarda Aboubakar kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 90. dakikada Dicko penaltıdan attı.

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 60'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise 43 puanla 7. sırada kaldı.

MAÇ NOTLARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 29. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Gaziantep maçına 28. haftadaki Yeni Malatyaspor kadrosuna göre 3 değişiklik yaparak çıktı.

Yalçın, Malatya deplasmanında kaleyi koruyan Utku Yuvakuran'ın yerine yeniden Ersin Destanoğlu'na görev verirken, sol bekte Fabrice N'Sakala'yı kulübeye çekerek Rıdvan Yılmaz'a forma verdi.

Tecrübeli teknik adam Necip Uysal'ın yerine de Adem Ljajic'i görevlendirdi.

RIDVAN YILMAZ 5 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz 5 haftalık aranın ardından yeniden on bire döndü.

Trabzonspor'la Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan, 5 maçlık araya Gaziantep maçında son verdi.

MONTERO 3 MAÇ SONRA KADROYA GİRDİ

Siyah-beyazlıların İspanyol oyuncusu Francisco Montero, sakatlığının ardından kadroya döndü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan ve tedavi sürecinde takımdan ayrı kalan Montero, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında görev yapamamıştı.

ŞEHİTLERE SAYGI DURUŞU

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit olan 11 asker için karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kartal zirveye kondu Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

Karşınızda yılın babası

Karşınızda yılın babası

Haydi dostum başarabilirsin

Haydi dostum başarabilirsin

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Filin iş makineleriyle imtihanı

Filin iş makineleriyle imtihanı

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:29:09