Kartal'ın eli yine bomboş! İkinci yarıda 3 golle yıkıldı

30. dakikada orta sahada Ndour'un kaptırdığı top sonrası Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.





34. dakikada sağ taraftan gelen pası uzaklaştırmaya çalışan Emirhan Topçu'nun müdahale ettiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Hajradinovic'in şutunda, pozisyon autla sonuçlandı.





41. dakikada orta sahanın solunda meşin yuvarlakla buluşarak çaprazdan ceza sahasına yönelen Immobile, ceza sahasına girip Sadık Çiftpınar'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.





88'de Kasımpaşa, Mamadou Fall'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Arka direkte bomboş kalan Fall topu ağlara göndermekte zorlanmadı.







Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 8 kez galibiyete ulaştı.







Beşiktaş'ta iyileşen kaleci Mert Günok, 2 maç sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan milli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve ligde Galatasaray karşılaşmalarında görev yapamamıştı.







Siyah-beyazlı ekipte 30 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Bu sezon bir maç dışında başlangıç kadrosunda savunmanın sağında Svensson'u tercih eden Giovanni van Bronckhorst, bu mevkide ilk kez değişikliğe gitti ve Onur Bulut'a görev verdi. Onur, 9 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.





Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna alınmadı. Sakatlıkları nedeniyle tüm kulvarlarda oynanan son 3 maçta forma giyemeyen Milot Rashica ile Gabriel Paulista, hazır olmadıkları gerekçesiyle kadroya dahil edilmedi. Bu 2 oyuncunun yanı sıra Jean Onana da son 3 karşılaşmada olduğu gibi kadroda yer bulamadı.







Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta taraftarlarının büyük desteğiyle ilk yarıda kontrolü eline aldı ve öne geçmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinin ardından bu maçı kazanarak moral bulmak ve yarışa devam etmek istiyordu.Ancak ikinci yarıda işler Beşiktaş için tersine döndü. Kasımpaşa, sahaya koyduğu etkili oyun ve art arda bulduğu üç golle skoru 3-1'e taşıyarak Beşiktaş'ı yıktı. Bu sonuçla Beşiktaş, üst üste ikinci maçında da sahadan puansız ayrılarak taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.Siyah beyazlılar bu sonuçla birlikte 20 puanla 4. sırada kaldı. Kasımpaşa ise 14 puanla 9. sıraya yükseldi.45+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Masuaku'nun soldan yaptığı ortada arka direkte Muçi topu filelere gönderdi: 1-0 Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.54'te Kasımpaşa, Claudio Winck'in golü ile maçta eşitliği yakaladı. Mamadou Fall'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Claudio Winck, sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından uzak köşede ağlara yolladı.70'te Kasımpaşa Aytaç Kara'nın golü ile öne geçti. Mamadou Fall'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Aytaç Kara'nın, kontrol ederek altıpas önünden yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan meşin yuvarlak Mert Günok'u yanıltarak ağlara gitti.90'da Beşiktaş yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Nuno Da Costa, Felix Uduokhai'a yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kartla cezalandırdı. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Nuno Da Costa, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Maçın son dakikasında Beşiktaş Semih Kılıçsoy ile çok net bir pozisyondan faydalanamadı ve maç bu skorla sona erdi.Beşiktaş ile Kasımpaşa, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 42 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor.Siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray derbisindeki hakem kararları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti.Taraftarların Çarşı'dan Tüpraş Stadı'na kadar gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşe, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar da katılarak destek verdi. Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Milyonlarca taraftarımızın içinde fırtınalar kopuyor. Ancak bu kadar sessiz olabiliyoruz." diye konuştu. Bu arada Tüpraş Stadı'nda yapılan yeni ışıklandırma sistemi, ilk kez Kasımpaşa maçında kullanıldı.