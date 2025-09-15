Kartalkaya davasında mütalaa açıklandı

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin davada esas hakkında mütalaa hazırlandı.



Savcılık 22 Eylül'de yapılacak ikinci duruşma öncesi esas hakkındaki mütalaasını Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Savcının mütalaasında tutuklu sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve muhasebe müdürü Kadir Özdemir için 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla yaralamak suçundan ceza talep edildi.



Otelin yönetim kurulu üyelerinden Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları istendi.



Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi de olası kastla yaralama suçundan ceza istendi.



"Bilinçli taksir"den ceza talebi



Otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü yardımcıları Mehmet Salun ile Cemal Özer, otelin teknik sorumluları Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, kahvaltı şefi Faysal Yaver, mutfak çalışanı Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi sanık Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci ile LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen de 78 kişinin hayatını kaybetmesi ile 137 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla suçlandı.



Bolu İl Özel İdaresi personeli olan sanıklar Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan ve Mehmet Özel hakkında da denetimlerde dikkatsiz ve tedbirsiz davrandıkları gerekçesiyle taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan ceza istendi.



Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri olan sanıklar İbrahim Polat ve İsmail Karagöz hakkında da çalıştırdıkları işçilerin otelde konaklamalarına izin verdikleri, sanıkların otelin yangın güvenliğinin bulunmadığını yapılan inceleme ve denetim neticesinde bilmelerine ve oluşabilecek neticeyi öngörebilmelerine rağmen vefat eden Eslem Uyanık, Şevval Şahin ve Esra Nazik’in otelde konaklamalarına izin vermek suretiyle ölümlerine neden oldukları gerekçesiyle bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli Enver Öztürk için beraat talebi



Şüpheli Enver Öztürk hakkında ise grill platenin bulunduğu show alanındaki aletlerin bakım ve denetiminden sorumlu olduğuna dair her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmaması gerekçesiyle taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan beraati istendi.

