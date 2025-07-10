Kartalkaya davasında otel sahibi ifade verirken ortalık karıştı

Otel sahibi olarak oteldeki personellere ‘müşterilerin kurtarılması’ için talimat verdiniz mi? Ayrıca ‘arabaları kurtarın’ talimatını verdiniz mi? sorularına sanık Ergül, “Hayır, müşterileri kurtarın talimatı vermek aklıma gelmedi. Arabaları kurtarın talimatını kesinlikle vermedim. Ayrıca arabaların satıldığı iddiaları gerçek değil. Bir araç bile satıldıysa başım üstüne" yanıtını verdi.





Müşteki avukatının sorusu sırasında sanık avukatı Ergül'ün araya girmesi sonucu, avukat Yüksel Gültekin'in "Yeter artık her sorumuza müdahale etmeyin. Benim 8 canım gitti ne anlatıyorsun sen?" dedi. Bunun üzerine müştekiler de sanık avukatlarına oturdukları yerden alkışlarla ve seslerle tepki gösterdi. O sırada tutuklu sanıklardan Halit Ergül'ün kızı Ceyda Hacıbekirlioğlu'nun eşi ve müşteki yakınları arasında da tartışma çıktı. Tartışmanın ilerlemesi sonucu taraflar oturdukları yerlerden kalkarak birbirlerinin üstüne doğru yürüdü, güvenlik görevlileri tarafların arasına set çekti.





Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dördüncü gününde devam ediyor. Adliyenin yetersiz olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda yapılıyor.Duruşmada Grand Kartal Otel’in sahibi ve yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Halit Ergül savunma yaptı. Ergül’ün savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi.Ergül’ün sorgusuna geçilmeden önce "Biraz önce savunmamı yaparken istemediğim sözler çıktı ağzımdan bu yüzden özür diliyorum" diye konuştu.Sanık Ergül'ün "Bizden sonra bin 500 otele mühür vurdular. Keşke bize de mühür vursalardı da bu olay yaşanmasaydı. Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimlerinden hep geçtik” demesi üzerine bir müşteki avukatı Bolu Valiliği tarafından otele verilen para cezalarını “Denetimde mevduata uygun yeterli sayıda personel olmamasına rağmen bu eksikliğin giderilmediği tespit edilmiş. Bir müşterinin kayak yaparken ayağını kırdığı, otelde ilk yardım uzmanı ve ilk yardım dolabı bulunmadığı kaydedilmiş. Yönetim de, burada yönetimden kastınız siz olduğunuzu düşünüyorum, sağlık şirketi demişsiniz. Otelde oluşan her sorundan başkalarını mı sorumlu tutarsınız?” diyerek anlattı. Sanık Ergül de “İlk yardımı bırakın otelde doktor var, hemşire var, ambulans var” dedi."ŞİRKETİN HESABINDA NE KADAR PARA VAR BİLMİYORUM"“Şirketin hesabında ne kadar para var?” sorusunu “Ne kadar var bilmiyorum. Takip etmiyorum” diye yanıtladı.Yaşanan arbedenin ardından herkes duruşma salonundan dışarı çıkartıldı. Duruşmaya cuma sabah 09.00'a kadar ara verildi. Müştekiler bunun üzerine "Sanıklar ve avukatları sürekli tahrik ediyor. Bu böyle olmaz. Organize kötülükle, bir suç örgütü ile karşı karşıyayız" diyerek duruma tepki gösterdi.