Kartalkaya faciası davasında karar açıklandı: 77 kişinin hayatına kastedenler...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını faciasına kapsamında 20’si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında karar açıklandı. Otelin sahibi Halit Ergül’ün de aralarında olduğu 11 sanığa 34’er kez müebbet hapis cezası verildi. Karar mağdur yakınları tarafından sevinçle karşılandı.



Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta yaşanan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davada kararın açıklandı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı tüm sanıkların savunmalar tamamlandı.



Mahkeme Heyeti, tarafların tevsii tahkikat (kovuşturmanın genişletilmesi) taleplerini reddetti. Duruşmaya saat 14.00’a kadar ara verildi. Aranın ardından sanıkların son sözleri alındıktan sonra 20’si tutuklu 32 sanık hakkında verilen cezalar açıklandı.



Buna göre, otel sahibi tutuklu Halit Ergül’ün de aralarında olduğu 11 sanığa 34’er kez müebbet hapis cezası verildi. Halit Ergül’ün de aralarında olduğu 11 sanık, 44’er kez 24 yıl 11’er ay hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezalarda indirim uygulamadı.