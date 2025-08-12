Samanyolu Haber /Gündem / Kartalkaya faciasında flaş bilgi: GPS kayıtlarına göre otele gitmeden denetim raporu hazırlandı /12 Ağustos 2025 15:00

Kartalkaya faciasında flaş bilgi: GPS kayıtlarına göre otele gitmeden denetim raporu hazırlandı

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında, bilirkişi raporuyla sanık itfaiye personelinin otelde denetim yapmadan rapor hazırladığı ortaya çıktı. GPS kayıtları, sanığın denetim için otele hiç gitmediğini kanıtladı ve bu durum, davanın seyrini değiştirebilecek önemli bir delil olarak dosyaya girdi.

SHABER3.COM

Bolu'daki Kartalkaya mevkiinde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili davada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ankara 22. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, bir bilirkişi raporu, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ve davanın sanığı İrfan Acar'ın, otelde hiçbir denetim yapmadan yangın raporu hazırladığını ortaya koydu.

GPS KAYITLARI SAHTE RAPORU KANITLADI
T24'ten Tolga Şardan'ın aktardığına göre, yangın faciasının mağdur ailelerinin avukatlarının yoğun takibi sonucu ortaya çıkan bu durum, davanın seyrini değiştirecek nitelikte. Sanık İrfan Acar, ilk ifadesinde denetimi 28 Aralık 2024'te yaptığını iddia etmiş, ancak bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi ve izinli olması nedeniyle ifadesini değiştirmişti. Acar, denetimi 27 Aralık 2024'te belediyeye ait bir araçla gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Avukat Onur Fırat Kaynun'un talebi üzerine mahkeme, belediye aracının GPS kayıtlarının incelenmesine karar verdi. Bilirkişi tarafından detaylı olarak incelenen kayıtlara göre, söz konusu araç 27 ve 28 Aralık tarihlerinde Grand Kartal Otel'e hiç gitmemişti. Bu bulgu, sanığın denetim yapmadan rapor düzenlediğini kanıtlar nitelikte.

