Samanyolu Haber /Gündem / Kartalkaya faciasında korkunç şüphe: İtfaiyeciye 428 bin TL'yi kim, neden gönderdi? /14 Ağustos 2025 10:31

Kartalkaya faciasında korkunç şüphe: İtfaiyeciye 428 bin TL'yi kim, neden gönderdi?

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in kafesi için otele hiç gitmeden yangın raporu verdiği ortaya çıkan tutuklu itfaiyeci İrfan Acar’ın hesabına yangından 7 gün önce annesinin banka hesabından 428 bin TL gönderildiği ortaya çıktı. Mağdur avukatları hesapların incelenmesi için talepte bulundu. İşte korkunç detaylar…

SHABER3.COM

Bolu’nun Kartalkaya bölgesindeki 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında bilirkişi raporunda, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin otelde denetim yapmadan yangın raporu düzenlediğini ortaya çıkmıştı. Bu skandalın ardından dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

İTFAİYECİNİN HESABINA '428' BİN TL
Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, otele hiç gitmeden otelin kafesine 28 Aralık tarihli olumlu yangın raporunu veren itfaiyeci İrfan Acar’ın hesabına 14 Ocak’ta annesinin banka hesabından 428 bin TL gönderildiği belirlendi.

BANKA HESABI İNCELEMESİ DOSYADA

İrfan Acar’ın bütün banka hesap detaylarının mahkemeye getirilmesini isteyen mağdur avukatlarının talebi üzerine kayıtlar, 25 Temmuz’da dosyaya girdi.

YANGINDAN 7 GÜN ÖNCE
Haberde davanın dikkat çeken detayı şu şekilde aktarıldı:

Kayıtlara göre İrfan Acar’ın hesabına 14 Ocak’ta (yangından 7 gün önce) annesinin hesabından gelen 428 bin lira para girişi var. Avukatlar şimdi bu paranın izini sürüyor. Önümüzdeki duruşmada hem İrfan Acar’ın annesinin, hem itfaiye müdürünün hem de belediye başkan yardımcısının hesap hareketlerini talep edecekler.

DAHA ÖNCE NELER OLMUŞTU?
İtfaiye çalışanı İrfan Acar’ın ilk raporuna göre davlumbazlarda yağmurlama yangın söndürme sistemi yok, alarm ve duman sistemi çalışmıyor ve acil çıkış kapıları da yetersizdi. Otel yöneticilerine sunulan rapor, maliyetli bulundu ve kafeyi kapsayan yeni bir başvuru yapıldı.

İrfan Acar 28 Aralık 2024 tarihli bir rapor hazırladı. Raporda kafenin yangın güvenliğine uygun olduğu belirtiliyordu.

Soruşturma sürerken tutuklandıktan sonra ev hapsiyle tahliye edilen İrfan Acar daha sonra tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
