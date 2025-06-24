Kartalkaya faciasında şok karar! Bakanlık, kendi yetkililerine kalkan oldu





BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin vefat ettiği skandal olaya ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunca sorumluluğu tespit edilen Bakanlık yetkilileri ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Bilirkişi raporuna göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduğu soruşturma izni talebi Bakan imzalı kararla reddedildi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy imzalı kararda, aralarında Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın da olduğu 12 kişi hakkında soruşturma izni verilmedi.Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda “otelin işletme belgesini veren ve onaylayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin inceleme konusu olayda denetim süreçlerinde yetersiz kaldıklarından birinci derecede etkili oldukları'' değerlendirmesi üzerine, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yetkililer hakkında soruşturma izni verilmesi talep edildi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 17 Haziran'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, dönemin Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, dönemin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çınar Çavuş, Daire Başkanlığı görevini yürüten Elçin Şimşek Öncü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı ve Kontrolörler Kurulu Başkan Vekili Levent Kırcan, Başkontrolörler Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan, Barış Başayvaz ile dönemin Stajyer Kontrolörü Ezgi Denerve Stajyer Kontrolör Abdülkadir Eren hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu uyarınca soruşturma izni vermedi.