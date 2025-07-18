Samanyolu Haber /Gündem / 'Kartalkaya Faciası'nda yeni gelişme: Bakanlık izin verdi /18 Temmuz 2025 17:35

'Kartalkaya Faciası'nda yeni gelişme: Bakanlık izin verdi

Kartalkaya’daki otel yangını faciasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, 3 yetkilisi için soruşturma izni verdi. Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel yangını faciasına ilişkin yürütülen davada önemli bir gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 yetkilisinin soruşturulmasına izin verdi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayına ilişkin 3 bakanlık bürokratı için soruşturma izni verildi. Otelde yangının meydana geldiği tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

Karar metninde; yangın olayına ilişkin Bakanlık bünyesinde iki defa ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, Bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından 3 bürokrata soruşturma izni verildiği öğrenildi
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