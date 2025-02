Kartalkaya ön raporu ortaya çıktı: 'Yetki İl Özel İdaresi’nde, yangın güvenliğine bakılmadı'

"KÖSTERİLİ VE BAL HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMELİ"

Raporda, denetime ilişkin eksikliklerin zamanında tespit edilmesi için gerekli kararları almadıkları ve asgari özeni göstermedikleri gerekçesiyle, Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Kösterili ile İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal'ın hukuki sorumlulukları olduğu tespit edildi. Müfettişler, Kösterili ve Bal hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiğini belirtti. Savcılık soruşturması kapsamında tutuklanan Kösterili ise ifadesinde sorumluluğun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğunu söyledi. Kösterili ile birlikte tutuklanan Bal ise yangın denetimi konusunda yetkili olmadıklarını vurguladı.





Raporda, İl Özel İdaresince; Grand Kartal Otel için 26 Kasım 2007, 3 Mart 2008 ve 29 Aralık 2015’te olmak üzere 3 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiği yer aldı. Raporda, ruhsatların adres ve şirket ismi değişikliklerinden dolayı değiştirildiği ve her seferinde bir önceki ruhsatın iptal edildiği vurgulandı.





Raporda, bu denetimler “iyi niyetli denetim” olarak kabul edildi ancak Gayrı Sıhhi İl Özel İdaresi Kanunu’na göre belediye sınırları dışındaki istirahat ve eğlence yerlerini denetmek konusunda yetkinin de İl Özel İdaresi’nde bulunduğuna işaret edildi. Yapılan denetimlerin yasanın işaret ettiği kapsamda olmadığı, eksikler bulunduğu vurgulandı.





"Denetim şekli, neredeyse Bolu İl Özel idaresinin kuruluşundan bu yana, alışılagelmiş bir uygulama olarak yapılmakta, bunun nedenlerinden birisini ise teknik personel ağırlıklı olarak oluşturulan birim personeline yönelik işyeri açma ve çalışma ruhsatları kapsamında yapılacak denetimlere esas hizmet içi eğitim programı planlanmamış olmasıdır."









GENEL SEKRETER SORUMLU OLARAK KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NI İŞARET ETTİ





GENEL SEKRETER YARDIMCISI: PERSONELİN YANGIN DENETİMİ KONUSUNDA GÖREVİ YOK, İDAREDE İTFAİYE TEŞKİLATI YOK

Mülkiye müfettişlerinin, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel ile ilgili ön raporunda, tesisi denetleme yetkisinin Bolu İl Özel İdaresi’nde bulunduğu belirtildi.T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaşı'nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Bolu Belediyesi’nin yetkileri ile ilgili tartışmaya girilmeyen raporda, tesise daha önce farklı tarihlerde üç kez ruhsat veren kurumun Bolu İl Özel İdaresi olduğu, itfaiye raporu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı raporlarının da ruhsat dosyasının parçası niteliğini taşıdığı vurgulandı.Ruhsat tarihinden itibaren Bolu İl Özel İdaresi’nin 2011-2024 tarihleri arasında tesiste beş kez denetim yaptığının anlatıldığı raporda, buna rağmen yangın güvenlik önlemlerinin denetlenmediği, itfaiyenin yeniden inceleme yaparak rapor hazırlaması ve bu raporun denetim dosyasına konulması konusunda adım atılmadığı belirtildi.Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan ve en az 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili soruşturma devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişleri de 30 Ocak’ta ön inceleme raporunu tamamladı.Raporda, yangın felaketinin gerçekleştiği Grand Kartal Otel’inin İl Belediyesi sınırları dışında İl Özel İdaresi'nin yetki alanında olduğu belirtildi. Bununla birlikte, raporda İl Özel İdaresi’nin yetki ve imtiyazlarına yönelik olarak, "5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu'nun 7'nci maddesinde İl Özel İdaresi'nin yetki ve imtiyazları sayılmıştır. Bu yetkilerden birisi de maddenin (g) bendinde düzenlendiği üzere belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ve bu işyerlerini denetlemektir" denildi.Raporda, otelin Bolu İl Özel İdaresi’nce 17 Mart 2011, 28 Ocak 2016, 21 Ocak 2019, 8 Şubat 2021 ve 14 Şubat 2024 tarihleri olmak üzere 5 kere denetlendiği bilgisi yer aldı. Mutfak bölümleri, gıda hazırlama gıda muhafazası, içme ve kullanma suyu temin şekli analiz raporu, havalandırma sistemi, personel hijyeni ve gıda güvenliği alanlarında denetim yapıldığı belirtildi. Denetim yapan personelin sağlık teknisyeni ve gıda mühendisi olması sebebiyle kendi alanlarında denetim yaptıkları bilgisi yer aldı. Bu denetimlere dair her yıl denetleme yapacak komisyonun oluşturulması için Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nce İl Özel İdaresi Sekreteri’nden “olur” alındığı ifade edildi.Raporda, denetimlerin kısmi olarak doğru yapıldığı, ruhsat düzenlenirken yangın raporu alınması gibi uygulamaların denetimlerde de tekrarlanması, ruhsatın geçerliliğine ilişkin denetimin asıl içeriğini oluşturması gerektiği aktarıldı.Raporda, konuyla ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:"Nihayetinde İl Özel İdaresi’nin, Kanunla verilen yetki doğrultusunda yaptığı esas işlem işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi işleminin kendisi olup; "Denetim" ise idarece ruhsatın düzenlenmesi ile doğan ve takdir hakkı bulunmadan bağlı bir yetki gibi yapılması zorunlu bir idari işlem olarak, ruhsatın varlığına etki edecek içerikte olması gereklidir."Raporda, İl Özel İdaresi’nin denetimlerde yangın güvenlik önlemlerinin güncelliğini koruyup korumadığının anlaşılabilmesi için yeni bir belge isteyebileceği aktarıldı. Raporda ayrıca, İl Özel İdaresi’nin resen harekete geçerek bu belgeyi düzenleme yetkisi olan kurum ile yazışma yapmasına engel bir durumun olmadığı belirtildi.Raporda, şu ifadeler yer aldı:Raporda, otelde belli dönemlerde denetim yapıldığı, ancak yapılan denetimlerin içeriğinin doğru ve etkin bir şekilde planlanmadığı ifade edildi.Bu nedenlerden dolayı, gözetim, sevk ve idare yetkisini etkin bir şekilde kullanmayarak, denetime ilişkin eksikliklerin zamanında tespit edilmesi için gerekli kararları almadığından Genel Sekreter Sırrı Kösterili’nin hukuken sorumluluğu olduğu belirtildi.Ayrıca, görev, yetki ve çalışma yönergesinde uzunca bir süreden beri kendisine bağlı birim olarak çalışan ruhsat ve denetim müdürlüğünün yaptığı iş ve işlemlerinden olan işyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimlerinden kendi yaptığı evrak sevk işlemleri ile haberi olmasına rağmen, içerikleri konusunda asgari özeni göstermediği, 6 ay aralıklarla yaptığı müdürlük denetimlerinde sadece istatistiki verilere bağlı kalarak, iş ve işlemlerin esasına girmeden denetime ilişkin eksikliklerin zamanında tespit edilmesi için gerekli kararları almadığından Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal’ın da hukuken sorumlu olduğu ifade edildi.Raporda, Kösterili ile Bal hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiği belirtildi. Her iki isim savcılık soruşturması kapsamında da tutuklanmıştı.Personellerin uzmanlık alanlarıyla ilgili denetim yaptığı vurgulandıRuhsat biriminde görevlendirilerek denetimlere katılan personelin ise kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili konular kapsamında denetim yaptığı ve denetime esas mevzuat anlamında özel bir hizmet içi eğitime tabi tutulmadıklarından dolayı hukuki sorumluluklarının bulunmadığı vurgulandı.Genel Sekreter Sırrı Kösterili verdiği ifadesinde, imar ve yangın güvenliği konularında denetim yapılmadığını belirterek, idarelerine bu hususta verilmiş bir görevin bulunmadığını iddia etti. Kösterili ifadesinde şunları söyledi:"Ben Genel Sekreter olarak 5302 sayılı Özel İdare Kanununun 35. Maddesinde geçen İl Özel İdaresinin başı olan Vali adına kurum içerisindeki birim müdürlükleri arasındaki iş ve işleyiş, sevk ve idare, İl Genel Meclis Kararları, İl Encümen Kararlarının uygulamasının takibi işlerini sayın Valilerin verdikleri yetki çerçevesinde yürütmekteyim. Bu esaslar çerçevesinde İl Özel İdaresinin birim müdürlüklerinin yazılı olan iş ve işlemlerinin Kanun, Yönetmelik ve diğer Genel Sekreter sair mevzuatlara göre yürütülmesinin takibi ve denetlenmesi için Yardımcılarına yılda 2 kez olmak üzere sorumlu oldukları birimlerin bu iş ve işlemlerini takip ve kontrol ettirmekteyim. İnceleme konusu olan Grand Kartal Otel özelinde de İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veren birim müdürlüğümüz İl genelinde uzmanlık alanlarına göre denetimlerini yapmaktadır. Bu denetimleri İşyeri Açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yapmaktadır, bu denetimde de Yangın Güvenliğine yönelik denetim yapması bulunmamakla birlikte bir kuruluşu ve istese bile itfaiye teşkilatı kuracağı norm kadrosu bulunmamakta olup, diğer İl Özel İdarelerinde de zaten itfaiye teşkilatı bulunmamasından bu durum anlaşılmaktadır. Kartalkaya bölgesi turizm gelişim alanıdır. Zaten Grand Kartal Otel'de binada Kültür ve Turizm Bakanlığınca denetlendiğine ilişkin tabela da bulunmaktadır. İl Özel İdaremiz tarafından İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermiş olduğumuz işyerlerine ruhsat müdürlüğü tarafından denetimlerin yapıldığını biliyorum. Ancak içeriğinden haberdar olmam mümkün değildir. Daha ziyade şikayet üzerine şikayet konuları üzerinden denetimler yapıldığını biliyorum. Denetimler için taşıt görev emri ve görevlendirme olurları yetki verdiğim Genel Sekreter Yardımcıları ve İlgili birim müdürleri tarafından imzalanmaktadır. Ben sadece İl Dışı görev olurlarını imzalamaktayım.Mevzuatta İl Özel İdaresi’nin Turizm İşletme Belgesine sahip işletmeleri denetleyeceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Ruhsat ve Denetim Müdürlük tarafından çeşitli yıllarda yapılan denetimler personelin kendilerince oluşturulmuş formlar üzerinden birimdeki personelin uzmanlıkları doğrultusunda daha çok sağlık, hijyen ve gıda güvenliği konularında yapılmıştır. İmar ve yangın güvenliği konularında bir denetim yapılmamakta olup, idaremize bu hususlarda verilmiş bir görev de bulunmamaktadır."Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal da, verdiği ifadesinde personelin yangın konusunda bir eğitim almadıklarını belirterek, personelin de yangın denetimi ile ilgili herhangi bir görevi bulunmadığını ileri sürdü. Bal, İl Özel İdaresi’nin yangın ile ilgili denetleme yetkisi olmadığını öne sürerek, şunları söyledi:"Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde bulunan denetim personelleri tarafından turistik ve diğer tesisler ilgili yönetmelik çerçevesinde denetlenmektedir. Ancak personelin yangın denetimi ile ilgili herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Zaten bu personel yangın konusunda herhangi bir eğitim almamışlardır, Yönetmelik çerçevesinde yangın güvenliği yönünden denetim yapacaklarına dair bir mevzuat bulunmamaktadır. İl Özel İdaresinde yangın ile ilgili ne bir personel, ne bir ekipman, ne de yüklenmiş bir görev vardır. İl Özel İdarelerinde İtfaiye ile ilgili bir müdürlük veya teşkilat bulunmamaktadır. Yangın ile ilgili görevler tamamen Belediye İtfaiye teşkilatlarına yüklenmiştir. Yani yangın yönünden yeterlilik veya uygunluk belgesi Belediye İtfaiyeleri tarafından düzenlenmektedir, hatta her itfaiyecinin de bu belgeyi düzenleme yeterliliği bulunmamaktadır. Biz İl Özel İdaresi olarak Belediyelerden aldığımız 15 İtfaiye Uygunluk Raporu ve diğer belgelere istinaden İşyeri Açma ve çalışma ruhsatı düzenlemekteyiz. Genel Sekreter Yardımcısı olarak Ruhsat Denetime bağlı komisyon tarafından yapılan denetimlere ilişkin düzenlenen denetim formlarını görmemekteyim. Ancak denetimde uygunsuz bir durum tespit edilirse işyerinin kapanmasına yönelik bir işlem tesis edilecekse İşyerinin Kapanmasına ilişkin yazısında benim parafım olmaktadır. Görev yaptığım süre içerisinde Grand Kartal Otel ile ilgili olarak Ruhsat Denetim Müdürlüğü personelleri tarafından yapılan denetimlere ait herhangi bir kapatma ve kapatma işlemi gerektirecek olumsuz bir durum meydana gelmemiştir. Kısacası İl Özel İdaremizin Yangın ile ilgili denetleme yetkisi yoktur. Yönetmeliklerde ve mevzuatta buna yönelik bir düzenleme de bulunmamaktadır."