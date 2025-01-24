Kartalkaya yangını dünya basınında: 'Hükümet baskı altında'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın, dünya basınında da geniş yer buldu. Gazete Duvar'da yer alan habere göre İngiltere'den ABD'ye, Fransa'dan Almanya'ya basına yansıyan haberlerde, yaşanan olayın kamuoyunda hem üzüntü hem öfkeye sebep olduğuna, oteldeki güvenlik önlemlerinden yaşanan yangının sorumlularının kim olduğuna kadar bir dizi soru işaretinin kamuoyunda tartışıldığına işaret edildi.





REUTERS: ÜZÜNTÜ, ÖFKE VE SİYASİ SUÇLAMA OYUNU

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, yangına ilişkin “Türkiye’deki ölümcül otel yangını, güvenlik endişelerine ve siyasi bir suçlama oyununa yol açtı” başlıklı haberinde, yaşanan ‘trajedinin hesap verebilirlik ve reform çağrılarını’ beraberinde getirdiğine işaret edildi.





Habere göre, bağımsız uzmanlar da otelde temel yangın güvenlik önlemlerinin olmadığına işaret etti. Haberde, “Hayatta kalanlar, karanlıkta dumanla dolu koridorlarda yollarını bulmaya çalışırken yaşanan kaosu anlattı. Bazıları herhangi bir alarmın, yağmurlama sisteminin ya da görünür bir acil yangın çıkışının olmadığını belirtti. Bazıları kaçmak için pencerelerden atlamak zorunda kalırken, bazı kişiler bu şekilde öldü” denildi.





AFP: YANGIN SONRASI TÜRKİYE’DE KAYNAYAN ÖFKE

Fransa’nın AFP haber ajansı, yangına ilişkin haberinde, Türkiye’de ‘kaynayan bir öfke’ olduğuna dikkat çekti. Oteldeki güvenlik önlemlerine ilişkin soru işaretlerinin arttığına işaret edilen haberde, yangın sonrasında ülkede yas ve üzüntünün yanı sıra öfkenin de hakim olduğu belirtildi. Haberinde Türkiye basınında çıkan haberlere de işaret AFP’ye konuşan İslam isimli bir kişi, “Bir çocuğun otelin penceresinden sarkarak yardım çağrısı yaptığını gördüm” diyerek bu görüntüleri halen unutamadığını anlattı. Ajans, çok sayıda konuğun otelde yangın alarmı ya da duman detektörü olmadığını söylediğini aktardı.





THE GUARDIAN: GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE DAİR ARTAN SORU İŞARETLERİ

İngiltere’nin The Guardian gazetesi de Kartalkaya’daki yangına ilişkin haberinde, güvenlik önlemlerine ilişkin soru işaretlerinin arttığına dikkat çekti. Benzer şekilde, hayatta kalan kişilerin yangın çıktığında hiçbir alarm sesi duymadığını anlattığına işaret eden gazete, “Türk yetkililer yangının yerle bir ettiği popüler kayak merkezindeki güvenlik önlemleri ile ilgili artan sorularla karşı karşıya” değerlendirmesinde bulundu. Haberinde oteldeki yangından kurtulanların ve görgü tanıklarının ifadelerine de yer veren The Guardian, “Tamamen karanlık, duman dolu koridorlarda yollarını bulmaya çalışan, pencerelerden atlayan kişilerin yürek parçalayıcı anlatımları ortaya çıkıyor” diyerek Türkiye basınına yansıyan anlatımlara haberinde yer verdi. Buna göre, otelin müşterilerinden biri “Hiçbir yangın alarmı çalmadı… Yangın çıkışı da yoktu” diye konuşurken, haberde, Türkiye basınına konuşan pek çok kişinin benzer şeyler söylediğini vurgu yapıldı.





NYT: KEDER, ÖFKE VE HESAP VERME ÇAĞRILARI

ABD’nin The New York Times (NYT) gazetesi, Kartalkaya'daki yangına ilişkin haberinde, “Yangın, karla kaplı tepelerin arasındaki 12 katlı oteli yıkıp geçerken, kış tatilinde kayak tatili için gelen konuklar ve orada kalan işçiler kendilerini yoğun bir duman bulutunun arasında, kaçmak için çabalarken buldu” gözlemine yer verdi.





Diğer mecralara benzer şekilde ‘yangından sağ kurtulan birden fazla kişinin yangın alarmı duymadığını ve acil çıkışı bulamadığını’ anlattığına dikkat çeken gazete, “Neşeli bir kış tatili olması gereken bir anda bu kadar çok kişinin ani ölümü, bazıları binanın güvenli olmasını sağlayamayan yetkililere hesap verme çağrısında bulunmaya başlatan hayatta kalanlar ve yakınları arasında keder ve öfke yarattı” ifadelerini kullandı.





DER SPİEGEL: ERDOĞAN'IN NE KADAR SUÇU VAR?

Almanya'nın Der Spiegel haftalık siyaset dergisi, yangına dair haberinin başlığında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıfla "Türk hükümeti otel yangının ardından baskı altında: Kartalkaya faciasında Erdoğan'ın ne kadar suçu var?" diye sordu.





Şebnem Arsu ve Maximilian Popp imzasıyla yayınlanan haberde, otelde kalan kişilerin yangından kaçmak için çarşafları uç uca bağlayarak aşağı inmeye çalıştığı, bazılarının ise doğrudan aşağı atladığı hatırlatıldı, uzmanların ise şimdi Erdoğan hükümetine yönelik ciddi suçlamalarda bulunduğuna işaret edildi. Erdoğan'ın yangının ardından olayın aydınlatılacağının sözünü verdiğini, ancak yangının ardından atılan ilk adımlardan birinin yayın yasağı olduğunu belirten dergi, diğer yayın organlarına benzer şekilde, yangından kurtulanların yangın alarmı ya da merdiveni olmadığına ilişkin anlatımlarına yer verdi.





Kartalkaya'daki otelde yaşananların Türkiye'de yetersiz denetim ve eksik koruyucu önlemler sebebiyle yaşanan ilk facia olmadığına, 2014 yılında Soma'daki maden katliamına işaret ederek dikkat çeken Der Spiegel, "Hükümet, her kazadan sonra reform yapılacağını söyledi. Ancak şu ana kadar çok az şey yapıldı. Muhalifler bunun sebebinin inşaat sektörünün siyaset üzerindeki etkisi olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.