Kartalkaya: Yargıtay bakan yardımcısı için harekete geçti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Üst Düzey Memur Soruştura Bürosu'ndan yapılan başvuruda, "Olayla ilgili yetki ve sorumluluklarının, bu sebeple ceza hukuku bakımından sorumlu tutulup tutulamayacaklarının ceza muhakemesi hukuku kuralları çerçevesinde yapılacak etkili bir soruşturmayla ortaya konulmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir. Bahsedilen bu hususların araştırılması da ancak soruşturma izni verilmesi halinde mümkün hale gelebilecektir" ifadeleri yer aldı.









Başka otelleri denetlemişlerdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 78 kişinin canına mal olan Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında ihmali olduğu belirtilen bakanlık bürokratlarının soruşturulmasına izin vermemesi tepkilere neden olurken DW Türkçe yeni ayrıntılara ulaştı.DW Türkçe'de yer alan habere göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakan Ersoy'un imzasıyla alınan karara karşı çıkarak "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiğini" bildirdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, itirazını 14 Mayıs'ta Danıştay 1'inci Dairesi'ne yaptığı başvuru ile gerçekleştirdi.Söz konusu başvuruda, "Kültür ve Turizm Bakanlığının soruşturma izni verilmemesi kararı yetersiz ve yerinde olmayan gerekçe ile verilmiş olup, dosya içeriği ile uyumlu değildir" ifadeleri kullanılıyor. "Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan hakkında soruşturma izni verilmesi gerekmektedir" denilen başvuruda, Ersoy'un imzasıyla alınan kararın kaldırılması isteniyor.Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin iddianamede aralarında otel sahipleri, belediye ve İl Özel İdare yetkililerinin de bulunduğu şüpheliler için hapis cezaları isteniyor. Ancak iddianamede bilirkişinin faciadan "birinci derece" sorumlu tuttuğu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı personeli yer almıyor.İddianamede söz konusu bakanlık personelinin soruşturulması için "izin talep edilerek soruşturmanın ayrı yürütülmesi gerektiği” kaydediliyor. İddianamede soruşturmanın sürüncemede kalmaması adına her iki bakanlık personeli açısından "evrakın tefrik edilmesine" karar verildiği notuna da yer veriliyor.Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay ile Alp Mercan'ın aileleri 27 Şubat'ta Turizm Bakanlığı'na başvurarak sorumluların ortaya çıkarılmasını ve haklarında bir ön inceleme yapılmasını istemişti. Bu başvuru üzerine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'la birlikte 11 bakanlık bürokratı ve çalışanı hakkında inceleme yapılmıştı.Karar ise Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla 16 Nisan tarihinde alınmıştı. Ersoy, söz konusu bürokratlar ve bakanlık çalışanları hakkında "soruşturma izni verilmemesi” kararını vermişti.Kamu görevlilerinin yargılanması, 4483 sayılı kanun kapsamında yapılıyor. Kanuna göre, görevinden dolayı suçlanan bir bürokrat veya bakanlık çalışanının yargılanması, bakanın iznine tabi.Söz konusu kararda Kültür ve Turizm Bakanlığının yangın güvenliğine ilişkin denetim yapma sorumluluğunun bulunmadığı iddia ediliyor. Bakanlığın denetim kapsamındaki görev ve yetkisinin, tesislerinin nitelikleriyle ilgili olduğu savunuluyor. Ayrıca Grand Kartal'ı "denetleyen" personelin de mevzuata uygun davrandığı ileri sürülüyor.Ancak İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uzmanlarca hazırlanan bilirkişi raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığını faciadan "birinci derece sorumlu" tutuyor.Raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri için "Özellikle can ve mal güvenliği, personelin niteliği ve eğitim düzeyi başta olmak üzere gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri tespit etmedikleri saptanmıştır" deniyor.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Bakan Ersoy'un personelinin soruşturulmasına izin vermemesine itiraz etmişti. Danıştay'a yapılan başvuruda, "Bakanlık sorumlu" denilerek dikkat çeken ifadelere yer verilmişti.Buna göre, Turizm Bakanlığı Yatırım ve I·s¸letmeler Genel Müdürlügˆü Kontrolörler Kurulu Bas¸kanlığının Grand Kartal Otel ile aynı statüde bulunan Körogˆlu Otel'de 14 Şubat 2014'te, "Lagoon Palace Kartalkaya"da 22 Aralık 2020'de ve "Elifim Resort Hotel"de 6 Aralık 2021'de denetim yapmıştı.Bunun sonucunda da söz konusu tesislerde yangın yönünden eksikliklerin tespit edildiğine işaret edilmişti. Fakat Grand Kartal Otel için benzer şekilde herhangi bir tespitin yapılmadığı aktarılmıştı.Öte yandan Gençbay ve Mercan aileleri de Danıştay 1'inci Dairesi'ne ek bir beyan sundu. Söz konusu beyanda, soruşturma izni verilmemesinin "yaşam halkı ihlali olduğuna" vurgu yapılıyor.