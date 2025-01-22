Samanyolu Haber /Gündem / Kartalkaya'da facia: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı /22 Ocak 2025 18:22

Kartalkaya'da facia: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Kartalkaya'da Türkiye'yi yasa boğan faciayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 76 can kaybının yaşandığı faciaya ilişkin başlatılan soruşturmada iki kişi daha gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındığını duyurdu.

Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

'ADLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

İşletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişinin gözaltına alındığı bilgisini de veren Tunç, "Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir" dedi.
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