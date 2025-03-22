Samanyolu Haber /Gündem / Kartalkaya'daki faciada bilirkişi raporu çıktı: Bolu İl Özel İdare birinci derece sorumlu /22 Mart 2025 21:47

Kartalkaya'daki faciada bilirkişi raporu çıktı: Bolu İl Özel İdare birinci derece sorumlu

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında bilirkişi raporu ortaya çıktı. 60 gün sonra çıkan bilirkişi raporuna göre Bolu İl Özel İdaresi "denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadığı için birinci derecede sorumlu" çıktı.

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Kartalkaya'daki yangın faciasında 79 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan ihmaller zincirinde bilirkişi raporu 60 gün sonra çıktı. Rapora göre Bolu İl Özel İdare birinci derece sorumlu çıktı.

Bilirkişi raporuna göre;

    Otel sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri bildikleri eksiklikleri bilerek gidermedi, birden fazla ihmale imza attı.
    İçişleri Bakanlığı Bolu İl Özel İdaresi görevini gereği gibi yapmadı.
    Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü denetimleri özensiz, yetersiz yaptı. Tespit ettiği eksiklikleri gereği gibi işlemedi.
    Kültür ve Turizm Bakanlığı yetersiz kaldı.
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadı.
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