Kartalkaya'daki faciada ölü sayısı 66'ya yükseldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan ve 10 saati aşkın süre devam eden yangında 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.





Olayın ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bakanlar olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını açıkladı.



