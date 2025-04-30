Kartalkaya'daki yangın faciası: Bakan Ersoy soruşturma izni vermedi

DW Türkçe'den Uğur Şahin'in haberine göre, faciada hayatını kaybeden Yiğit Gençbay ile Alp Mercan'ın aileleri, 27 Şubat'ta Turizm Bakanlığı'na başvurarak sorumluların ortaya çıkarılmasını ve haklarında bir ön inceleme yapılmasını istedi. Tıp fakültesi öğrencisi Gençbay ile makine mühendisi Mercan, 21 Ocak'ta çıkan yangından ilk etapta sağ olarak kurtulmuş ancak insanları kurtarabilmek için döndükleri otelde yaşamlarını yitirmişti.





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında bürokratlar ile bakanlık çalışanlarının soruşturulmasına izin vermedi.Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Oteli'nde, 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bilirkişi heyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı faciadan "birinci derecede sorumlu" tutsa da, Bakan Ersoy, bürokratlar ile bakanlık çalışanlarının soruşturulmasına izin vermedi.Bu başvuru üzerine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir A., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Ç., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Elçin Ş.Ö., eski Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur A.D., eski Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcıları Bülent Ç. Ç. ile Elçin Ş.Ö., Genel Müdür Yardımcısı ve Kontrolörler Kurulu Başkan Vekili Levent K., Başkontrolörler Ramazan A., Melda A., Şule A. A., Barış B., Kontrolör Ezgi D. ile stajyer kontrolör Abdülkadir E. hakkında inceleme yapıldı.Karar ise 16 Nisan tarihinde Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla alındı. Ersoy, söz konusu bürokratlar ve bakanlık çalışanları hakkında "soruşturma izni verilmemesine" karar verdi.Kamu görevlilerinin yargılanması, 4483 sayılı kanun kapsamında yapılıyor. Kanuna göre, görevinden dolayı suçlanan bir bürokrat veya bakanlık çalışanının yargılanması, bakanın iznine tabi.