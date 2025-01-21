Samanyolu Haber /Gündem / Kartalkaya'daki yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı /21 Ocak 2025 17:20

Kartalkaya'daki yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve en az 66 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Adalet Bakan Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve en az 66 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de oluğu 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bilirkişi heyetinin çalışmalarının devam ettiğini aktaran Tunç, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. 6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir.

Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir. Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum."
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