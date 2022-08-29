Samanyolu Haber /Gündem / Kartlı ödemeler temmuz ayında yüzde 109 arttı /29 Ağustos 2022 21:10

Kartlı ödemeler temmuz ayında yüzde 109 arttı

Ekonomik kriz etkisi sürerken vatandaşların kartlara yüklenme eğiliminin ise artarak devam ettiği ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Bankalararası Kart Merkezinden (BKM) temmuz ayı kartlı ödeme verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Türkiye'de 92,1 milyon adet kredi kartı, 158,6 milyon adet banka kartı ve 65,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

2021 yılının temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15'lik, banka kartı adedinde yüzde 11'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 28'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 316,1 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış gösterdi.

BKM verilerine bakıldığında, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artarak 316,9 milyar TL oldu.

Bu ödemelerin 248,7 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 62,3 milyar TL'sinde banka kartları, 5,9 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
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