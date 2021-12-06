Karton bardaklardaki gizli tehlike

Kafeler, iş yerleri ya da evlerde sıklıkla kullanılan karton bardaklar içerdiği plastik nedeniyle sağlık riski taşıyor. Elimizin temas ettiği kısmı kağıttan imal edilen bardakların birçoğunun iç yüzeyi plastik kaplamadan oluşuyor. Sıcak çay, kahve, su ya da çorba konulan bu karton bardakların iç yüzeyinde bulunan plastik tabakalar sıcaklık nedeniyle eriyerek içeceğe karışabiliyor ve hastalık riskini arttırıyor.





"İÇ KISMI TAMAMEN PLASTİK GİYDİRME"





Bu tehlikeye dikkat çeken ve çeşitli hastalıklara neden olabileceğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, "İnsanlar bunu karton bardak olarak isimlendiriyorlar. Karton sadece elinize değen kısmı. Aslında iç kısmı tamamen plastik giydirme. Bu plastik giydirmeler Bisfenol A (sentetik organik bileşik) hatta Bisfenol F dediğimiz bir madde var kanserojen, kısırlık riski var, diyabet, hipertansiyon riski var. Bunu içerir ve buna neden olabiliyor. Biz o yüzden karton bardak denilip geçilmemesini istiyoruz.





