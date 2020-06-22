Kartopu misali artıyor: 9 Milyon Vaka

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan ve hızlıca dünyanın geneline yayılan koronavirüs salgını etkisini göstermeye devam ediyor. Son rakamlara göre dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 9 milyonu geçti. Ölenlerin sayısı ise 468 bin 754'e yükseldi.





Dünya genelinde halen 3 milyon 749 bin 994 hasta da tedavi görüyor.





En çok vaka ABD ve Brezilya'da







ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Son rakamlara göre virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 34 bin artarak, 2 milyon 356 bin 657 kişiye yükseldi.





Ölenlerin sayısı ise 122 bin 247 olarak açıklandı.





Ayrıca ABD'li yetkililer, ülkenin özellikle güney kesimlerindeki eyaletlerde yeni tip koronavirüse salgına yakalanan genç sayısının ciddi oranda artış gösterdiğini duyurdu. Salgından en fazla etkilenen eyalet ise New York.





ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkelerden Brezilya'da ise 1 milyon 73 bin 376 vaka bulunuyor. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 976'ya çıktı.





ABD ve Brezilya'nın ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, 584 bin 680 vakayla Rusya, Hindistan (426 bin 91) İngiltere (304 bin 331), İspanya (293 bin 352), Şili (251 bin 355), Peru (251 bin 338), İtalya (238 bin 499), İran (204 bin 952) ve Almanya (191 bin 575) oldu.







