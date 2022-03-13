Samanyolu Haber /Gündem / Kartopu savaşında silahlar konuştu: 6 yaralı 4 gözaltı /13 Mart 2022 10:24

Kartopu savaşında silahlar konuştu: 6 yaralı 4 gözaltı

İstanbul'da Beyoğlu Tophane Parkı'nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasındaki kartopu savaşı kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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'Yok artık' dedirten olay dün gece saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Tophane Parkı’nda meydana geldi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kimi yerlerde eğlenceye dönüştü. O yerlerden biri de Beyoğlu Tophane Parkı'ydı. Kalabalık gruplar karın keyfini kartopu oynayarak çıkarmaya başladı. Ancak henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde eğlence bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada silahlar patladı. 6 kişi olaylar sebebiyle yaralandı. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yaşanan kavga ve silahlı saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer 3 yaralının ise özel araçlarla çevrede hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin ise olmadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ve bekçiler ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahısla birlikte 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.
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