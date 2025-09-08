Samanyolu Haber /Gündem / Kasa tam takır! Mehmeh Şimşek'in satacağı yeni şeyler şaşırtmadı! /08 Eylül 2025 18:12

Kasa tam takır! Mehmeh Şimşek'in satacağı yeni şeyler şaşırtmadı!

Hükümetin İstanbul Boğazı'ndaki iki köprü ve dokuz otoyolun özelleştirmeyi gündemine aldığı iddia edildi.

SHABER3.COM

AKP hükümeti, göreve geldiğinden beri satmadık yer bırakmadı. Uluslararası haber ajansı Bloomberg, hükümetin İstanbul Boğazı’ndaki iki boğaz köprüsü ve dokuz otoyolun işletme hakkını satmayı planladığı ileri sürdü.

ABD'li haber ajansı Bloomberg'in hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne ek olarak en az dokuz ücretli otoyolun işletme haklarının satışının gündemde olduğuu iddia etti.

Kaynaklar, Özelleştirme İdaresi’nin yatırım bankalarına köprüler ve otoyollar için teklif çağrısı gönderdiğini belirtti.

Her gün yüz binlerce aracın geçtiği köprüler, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlamasının yanı sıra Karadeniz ile Akdeniz arasındaki stratejik deniz yolu olan Boğaz’ın da en önemli geçiş noktaları. 

2012'DEKİ İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Daha önce benzer bir özelleştirme girişimi 2012 yılında yapılmış, 2 bin kilometreye yakın yol ve köprünün işletme hakları için 5,7 milyar dolarlık teklif verilmişti.

O süreçte ihaleyi Koç Holding, Gözde Girişim ve Malezya merkezli UEM Group kazanmıştı.

Fakat dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bu teklifi “düşük” bulmuş, 7 milyar doların altındaki satışın “vatana ihanet” olacağını ifade etmişti. Bu nedenle süreç iptal edilip rafa kaldırılmıştı.

İddia edilen haberde hükümetin bütçe açığını kapatmak amacıyla yeni gelir arayışında olduğu söylenirken, özelleştirme planının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için önemli bir kaynak yaratabileceği değerlendirmesi yapıldı.
