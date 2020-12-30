Samanyolu Haber /Dünya / Kasabanın yarısı yok oldu /30 Aralık 2020 09:53

Kasabanın yarısı yok oldu

Hırvatistan'da dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 7'ye ulaştı.

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Hırvatistan'da dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem başşehir Zagreb'in güneydoğusundaki Petrinja'da büyük yıkıma sebep olmuştu. 

Ülkenin orta kesimlerini etkileyen depremde 20'den fazla da yaralı olduğu belirtildi.

Savunma Bakanı Tomo Medved dün yaptığı açıklamada, "Çok sayıda can kaybı var. Glina'daki Majske Poljane kasabasında 5 kişinin öldüğü bildirildi. Petrinja'daki kızı da eklediğimizde bu sayı toplam 6'ye yükseliyor." dedi. 

Kısa süre sonra yerel yetkililer, Petrinja'nın kuzeyindeki Nazine Köyü'nde bir kilisede ceset bulduklarını ifade etti. Depremde ölenlerin sayısı en az 7'ye yükseldi.

"KASABAM TAMAMEN YOK OLDU, ÖLÜ ÇOCUKLAR VAR"

Polis, 20 kişinin hafif yaralandığını, 6 kişininse durumunun daha ağır olduğunu bildirirken, arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Hırvat Dağ Kurtarma Servisi, Petrinja'daki arama-kurtama çalışmalarında şu ana kadar 6 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumbovic yaptığı açıklamada, "Kasabam tamamen yok oldu. Ölü çocuklar var. Burası Hiroşima gibi, kasabanın yarısı artık yok." diye konuştu.

Hırvatistan'da salı günü meydana gelen deprem Sırbistan, Bosna-Hersek ile Avusturya'nın başşehri Viyana'da bile hissedildi.
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