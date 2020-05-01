Samanyolu Haber /Ekonomi / Kasada para kalmadı /01 Mayıs 2020 16:07

Kasada para kalmadı

"Devletin kefen parası" diye bilinen 47 milyar liralık ihtiyat akçesi ile geçen yıl yandaş müteahhitleri kurtaran Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) borçlanma rekoru kırdı. Hazine sadece nisanda net 60 milyar TL borç alırken, 2020'nin ilk 4 ayında borçlanma tutarı 120 milyar TL'yi buldu. Yıllık limit bir-iki ay içinde dolacak.

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Merkez Bankası (TCMB) hükûmetin açığını kapatmak için karşılıksız para basmaya devam ederken, Hazine’nin toplam net borçlanmasının nisan ayında 60 milyar TL’yi buldu. 

Borçta Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken, 2020 yılının ilk dört ay net borçlanması 120 milyar TL’nin üzerine çıktı. 
AKP FAİZ LOBİSİNE ÇALIŞIYOR

Hazine’nin 2017’de ve 2019’da olduğu üzere borçlanma limitini aşması kaçınılmaz hale geldi. Kanuna göre Hazine bu yıl yüzde 10 ek limitle toplam 154 milyar TL borç alabilecek. 

Adalet ve Kalkına Partisi (AKP) hükûmeti döneminde faiz ödemeleri de rekor kırıyor. Geçen yıl bütçede faize 114 milyar lira ödenirken, 2020'de bu tutar 150 milyar lirayı bulacak. 

 
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