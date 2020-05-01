Kasada para kalmadı

Merkez Bankası (TCMB) hükûmetin açığını kapatmak için karşılıksız para basmaya devam ederken, Hazine’nin toplam net borçlanmasının nisan ayında 60 milyar TL’yi buldu.





Borçta Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken, 2020 yılının ilk dört ay net borçlanması 120 milyar TL’nin üzerine çıktı.

AKP FAİZ LOBİSİNE ÇALIŞIYOR





Hazine’nin 2017’de ve 2019’da olduğu üzere borçlanma limitini aşması kaçınılmaz hale geldi. Kanuna göre Hazine bu yıl yüzde 10 ek limitle toplam 154 milyar TL borç alabilecek.





Adalet ve Kalkına Partisi (AKP) hükûmeti döneminde faiz ödemeleri de rekor kırıyor. Geçen yıl bütçede faize 114 milyar lira ödenirken, 2020'de bu tutar 150 milyar lirayı bulacak.



