Kasayı boşaltmışlar: Merkez Bankası rezervlerinde seçim öncesi tarihi düşüş





Seçim öncesinde hükümet, döviz kurlarındaki artışı frenlemek ve ekonomiyi canlı tutmak için milli servet olan Merkez Bankası (TCMB) rezervlerini seferber etti.







TCMB’nin brüt rezervi 6-12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar dolarlık rekor düşüşle 105,1 milyar dolara geriledi. Böylece brüt rezervde yılbaşından bu yana düşüş, 23,7 milyar dolar oldu.





NET REZERV 21 YILIN DİBİNDE

TCMB’nin net rezervi de seçim öncesi haftada 4,5 milyar dolar gerileyerek Şubat 2002’den bu yana en düşük seviye olan 2,3 milyar dolara geriledi.





Net rezervler böylece yılın başından bu yana toplam 25,2 milyar dolar gerilemiş oldu. İlgili 19 haftanın 13’ünde net rezervler geriledi.





TCMB net uluslararası rezerv verilerini 2002 yılı başında tutmaya başladı. 2002 yılının ilk beş haftası negatif olan net rezervler daha sonra hep artıda seyretmişti.





Net rezervlerde geçen hafta kaydedilen düşüş KKM’nin başlatılmadan önceki son hafta olan 17 Aralık 2021 haftasında kaydedilen 9 milyar düşüşten bu yana görülen en keskin düşüş oldu.





Rezervler geçen yıl gördüğü dip seviyeden sonra TCMB’nin aldığı çok sayıda rezerv artırıcı ve döviz talebini azaltıcı önleme rağmen dalgalı bir toparlanma sergiledi. Rezervlerde kazanımlarını, şubat ayındaki depremden sonra ve seçim öncesinde geri verdi.





TCMB’nin swap hariç net rezervi de geçen hafta 4,4 milyar dolarlık düşüşle -57,8 milyar dolara geriledi.





TCMB’nin swap ve Hazine varlıkları hariç net döviz pozisyonu da 12 Mayıs’ta -73,4 milyar dolar oldu.





ALTIN SATIŞI DEVAM ETTİ VE DÖVİZ MEVDUAT GERİLEDİ

TCMB’nin yurt içinde artan altın talebini karşılamak üzere seçim öncesinde rezervlerinden altın satışı geçen hafta da devam etti.





3 Mart-12 Mayıs dönemindeki 10 haftada bankanın brüt altın rezervi 157,1 ton düşüşle 686,9 tona geriledi.





Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 12 Mayıs haftasında 3,4 milyar dolarlık düşüşle 185,6 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırılmış düşüş 2,2 milyar dolar oldu.





Parite etkisinden arındırılmış veride gerçek kişilerin döviz mevduatı 529 milyon dolar artarken, şirketlerde 2,7 milyar dolar azaldı.





Seçim öncesinde döviz kurlarındaki artışı durdurmak isteyen TCMB, bankalar için dövizden TL’ye dönüşüm hedefleri ve cezaları getirmiş, bu nedenle de KKM ve TL mevduat faizleri yükselmişti.