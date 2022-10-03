Kasıganın Florida’yı Atom bombası gibi vurdu

Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın Çarşamba günü Florida’ya gideceği açıklandı. Ziyaretle ilgili olarak Beyaz Saray’dan henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmış değil.





“Atom Bombası Gibiydi”



Ian kasırgası Florida’yı terk etti ancak ardında büyük bir yıkım bıraktı. VOA Türkçe ekibinden Begüm Dönmez Ersöz ve Tezcan Taşkıran kasırgada en fazla can kaybının gerçekleştiği Lee County’deydi.



Yıkımın her noktada göze çarptığı bölgede yaşayanlar kasırga anlarını ve tahribatı anlattı.



Florida’nın batı kıyısında kumsalları ve manzarasıyla meşhur Fort Myers artık bir afet bölgesi.



Marinada oyuncak araba gibi birbirinin üzerine devrilen tonlarca ağırlıktaki teknelerin oluşturduğu görüntü, Ian kasırgasının ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor.



Lee County’de hasar büyük



Kıyı bölgelerinin çoğunun aksine, yetkililerin tahliye emrini vermek için bir gün daha beklediği Lee County’ye bağlı Cape Coral’da prefabrik evlerin bulunduğu bu mahallede hasar büyük.



77 yaşındaki Charles Patrick Maheen, kasırgadan önce de pek kolay bir hayat sürmeyen bu mahallenin sakinlerinden.













Kasırganın geçmesini evinde bekleyen Charles hala hayatta olduğu için kendini şanslı sayıyor.



“Çok büyük bir kasırgaydı. Sanki birisi buraya atom bombası atmış gibiydi. Telefonumun şarjı bitmişti. Burada genelde emekliler yaşıyor. Ben de yaşıma göre iyi durumda olduğum için işler kötüye giderken burada kalıp insanlara yardım etmek istedim” diyor.



Betonarme olduğu için kasırganın geçmesini ofisinde oğlu ve iki kedisiyle birlikte bekleyen 51 yaşındaki Tammy Brown’u döndüğünde evindeki tahribatla karşılaşmış.











Kasırga sonrası durumu, “Kasırganın vurduğu sabah ayrıldık. Çünkü doğrudan buraya ilerlediğini görüyorduk. Sığınmak için ofisime gittik. Döndüğümüzde ev bu haldeydi. Eşyalarımın bazıları başkalarının bahçesinde. Çok üzücü. Çitleri daha yeni yapmıştık. Garajım vardı, kasırgada gitmiş. Burası aslında verandaydı. Pencereler de kırılmış” sözleriyle anlatıyor.















VOA'nıngöre, Ian, Amerika’yı vuran en şiddetli kasırgalardan biri olarak kayıtlara geçmiş, Florida’yı en güçlü kasırga kategorisi olan 5’in bir altında 4 şiddetinde vurmuştu.Kasırga çok sayıda evin yıkılmasına neden oldu. Yıkılan köprüler nedeniyle de bazı adalarda yaşayanlar mahsur kaldı.Bazı bölgelerde hala elektrik yok ve cep telefonları da çalışmıyor.Florida Valisi Ron DeSantis bölgedeki iletişim sorununun giderilmesine yardımcı olmak için Elon Musk’ın 120 Starlink uydusu sağladığını belirtti.Cumartesi gecesi itibarıyla yaklaşık 1 milyon ev ve iş yerine hala elektrik verilemiyor.Kasırganın neden olduğu maddi zararın eyalette yaklaşık 70 milyar dolar olduğu kaydediliyor.1000 kişinin Florida’danın güneybatısında kasırganın neden olduğu selden kurtarıldığı kaydedildi.Florida’da can kaybı 67 olarak açılanırken, Ian’ın fırtınaya dönüştüğü Kuzey Carolina’da da 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.